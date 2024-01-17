عاجل.. الحكومة تفتح باب التقدم لـ12 ألف وظيفة جديدة خلال ساعات

يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، غدًا الخميس، فتح باب التقديم لأكثر من 12 ألف وظيفة في وزارات التربية والتعليم والعدل، والاتصالات، إلكترونيًا عبر بوابة الوظائف الحكومية، وذلك خلال الفترة بين يومى 18/1/2024 حتى 31/1/2024.

وتنطلق بذلك مسابقة الـ30 ألف معلم الجديدة لعام 2024، رسميًا مع فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية "الأول، الثانى، الثالث" بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بجميع محافظات الجمهورية، بعدد 11.114 ألف وظيفة، ويشترط فيمن يتقدم للوظائف المعلن عنها أن يكون خريج أحد الأقسام التالية: تعليم أساسي/ ابتدائي/ معلم فصل بكلية التربية أو كلية التربية المنوعية، بتقدير عام مقبول فأعلى، وألا تزيد سن المتقدم على 40 عامًا فى تاريخ نشر الإعلان.

مسابقة التربية والتعليم

ويحرم من التقديم لوظائف التربية والتعليم الفئات الآتية: من سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، من سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي لم تمض علي صدوره أربع سنوات على الأقل، ومن تجاوز سن الـ 40 اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان.

ويلتزم الشخص بالتقديم فى المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومى، مع ضرورة سداد مبلغ مقداره 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: البنك الأهلى المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والتى تعمل فى نظاك التمويل الحكومى بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 9/450/0781200 حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

وظائف البريد والطب الشرعي

كما يبدأ التقديم لوظائف الهيئة القومية للبريد لتعيين موظفين بعدد 900 وظيفة منها (19) في وظيفة مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس ميكانيكا سيارات، مهندس تخطيط النقل، مهندس تشغيل وسائل النقل بالتخصصات الآتية (كهرباء - ميكانيكا - ميكانيكا سيارات)، مهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة، و(861) في وظيفة إخصائي بريد، إخصائي مكتب بريد، إخصائي خدمة عملاء، و( 20) في وظيفة محام.

ويتاح اليوم أيضًا التقديم لوظائف مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لتعيين موظفين بـ(81) في وظيفة معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفى السادس (ب)، وذلك وفقًا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وكذلك وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل بـ(243) في وظيفة معاون خبير حسابي، معاون خبير زراعي، معاون خبير هندسي تخصصصات (مدني أو عمارة/ هندسة بحرية/ ميكانيكا/ كهرباء/ حاسبات ومعلومات) وذلك بالدرجة الثالثة، وفقًا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.