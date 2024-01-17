احذر.. نظام الكيتو يعرضك لمشاكل صحية عديدة

هناك عدد كبير من الأفراد يقومون بإتباع الحمية الغذائية بنظام الكيتو، ولا يعلم الكثير من الأفراد مدى الأضرار التى قد تعود عليهم من نظام الكيتو، ونستعرض في السطور التالية أبرز الأضرار التي تعود على الجسم من نظام الكيتو.

الجفاف

هذا النوع من النظام الغذائي يمكن أن يتسبب في فقدان الأفراد للماء قبل فقدان الدهون ونتيجة لذلك، فإن أحد الآثار الجانبية المبكرة المحتملة للنظام الغذائي الكيتوني هو الجفاف، لذا يجب على من يتبع هذا النظام الغذائي ان يهتم كثيرا بتناول الماء على مدار اليوم وذلك من أجل الحماية من التعرض للغصابة بالجفاف.

مشاكل الجهاز الهضمي

الآثار الجانبية الشائعة لنظام الكيتو الغذائي هي مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الإمساك أو الإسهال أو الغثيان أو القيء، ومن بين هذه المشاكل، يحدث الإسهال بشكل متكرر أكثر، ربما بسبب صعوبة امتصاص الجسم للمحتوى العالي من الدهون في الأطعمة التي تشكل جزءًا من النظام الغذائي.

حصوات الكلى

يمكن أن يؤدي نظام الكيتو الغذائي إلى حصوات الكلى، والمواد المعدنية في الكليتين، وجدت إحدى المراجعات أن حصوات الكلى من المرجح أن تحدث لدى الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض الكلى بعد اتباع نظام الكيتو، بسبب التركيز على الأطعمة ذات المصدر الحيواني والأطعمة الغنية بالدهون.

انخفاض الأداء الرياضي

قد يعتبر الرياضيون النظام الغذائي الكيتون مفيدًا لفقدان الوزن وتحسين الأداء الرياضي، ومع ذلك وجد الباحثون أن أداء المشاركين كان أسوأ في مهام ركوب الدراجات والجري عالية الكثافة بعد أربعة أيام من اتباع نظام الكيتو الغذائي مقارنة بأولئك الذين أمضوا أربعة أيام في اتباع نظام غذائي عالي الكربوهيدرات.

نقص الفيتامينات والمعادن

قد يتم الحد من العديد من الفواكه والخضروات أو التخلص منها للحفاظ على انخفاض تناول الكربوهيدرات في نظام الكيتو الغذائي، وهو ما قد يؤدي القيام بذلك إلى انخفاض تناول العناصر الغذائية المهمة.

استعادة الوزن

نظرًا لمستوى القيود المفروضة على تناول الطعام في نظام كيتو الغذائي، قد يستعيد الأشخاص أي وزن فقدوه عندما يعودون إلى أنماط الأكل الأولية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى صعوبة متابعته واستدامته على المدى الطويل.