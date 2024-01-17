الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة بضيافة "صاحبة السعادة": حققنا إنجازات متتالية

محمد عادل
محمد عادل

كشف محمد عادل، رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة باللجنة البارالمبية، عن مسيرة المنتخب المصري لهذه الرياضة منذ تأسيسه في 2021 حتى الآن.

وقال "عادل" في حوار خاص مع برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "dmc"، إنه بدأ المشروع بتشكيل منتخب من اللاعبين ذوي الساق الواحدة والمشاركة في بطولة أفريقيا التي أقيمت في تنزانيا، رغم عدم وجود ترخيص رسمي للمنتخب آنذاك.

وأوضح أن المنتخب عاد من البطولة بالمركز السابع، ومن ثم تم إنشاء أندية ومدرسة لتعليم كرة القدم للساق الواحدة، وتعاقد مع مدرب تركي لتطوير مستوى اللاعبين، مشيرًا إلى أن المنتخب شارك في بطولة غانا وحصل على الميدالية البرونزية، وأنه يضم حاليًا ستة فرق، ويستعد لخوض منافسات قارية ودولية جديدة.

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