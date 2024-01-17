مباحثات بين كبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية وأمريكا واليابان

أعلنت وزارة الخارجية الكورية، أمس الثلاثاء، أن كبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان سيعقدون محادثات في سول هذا الأسبوع بشأن الاستفزازات العسكرية الأخيرة لكوريا الشمالية وسط علاقاتها المتنامية مع روسيا.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية، أن الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن سيجتمع في شبه الجزيرة الكورية، كيم جون، مع نظيرته الأمريكية جونج باك، والياباني هيرويوكي نامازو، للمحادثات الثلاثية الخميس.

وسيعقد كيم أيضًا محادثات ثنائية منفصلة مع باك في وقت مبكر من ذلك الثلاثء ومع نامازو يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ليم سو-سوك - في مؤتمر صحفي - إن الثلاثة "يخططون لتبادل تقييماتهم للوضع في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك الاستفزازات الأخيرة لكوريا الشمالية والتوترات المتصاعدة والتعاون العسكري والتبادلات مع روسيا، ومناقشة إجراءات الرد".