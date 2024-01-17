ماذا يقرأ الزعماء والمناضلين ورؤساء ونجوم العالم؟

ماذا يقرأ زعماء ونجوم العالم سؤال قد يشغل بال الكثيرين من هواة القراءة، خاصة بعد تداول صور لنجوم الفن والكرة في العالم مع كتب يظهر أنهم يقرأونها، فقد سبق هؤلاء النجوم زعماء ورؤساء ومناضلو العالم بالحديث عن كتب وكتاب يتابعونهم، وذلك عبر حواراتهم الصحفية.

عبد الفتاح السيسي.. من محمد حسنين هيكل لـ جمال حمدان

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من حوار إلى ضرورة الاهتمام بالقراءة، وعنه سؤاله ماذا عن آخر كتاب قرأته جاءت إجابته آخر كتاب قرأته كان للأستاذ الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، وأفضل القراءة لأنيس منصور وموسى صبري وجمال حمدان، وليس معنى تفضيل القراءة لكاتبٍ معين أن كل رؤاه تتفق مع رؤيتك.

وقد أشار في حوار صحفي له مع رؤساء تحرير الصحف المصرية: “قرأت كل كتب هيكل وكل مقالاته ومحاضراته وندواته وليس معنى هذا أنني لا أقرأ لغيره، فهناك من جيله كثيرون كالأستاذ جمال حمدان صاحب شخصية مصر التي أعيد قراءتها من وقت لآخر، وأنيس منصور وموسى صبري، وكتاب الرواية والمفكرون الكبار وغيرهم”.

محمد صلاح

محمد صلاح من "فن اللامبالاة" إلى "الخروج عن النص"

في الفترة الأخيرة نشر نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني محمد صلاح صورة، عبر "إنستجرام"، من كتاب يقرأه بمعسكر منتخب مصر الوطني استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية، وهو كتاب الدكتور محمد طه استشاري الطب النفسى المصري بعنوان “الخروج عن النص”، لم تكن هذه المرة الأولى لمحمد صلاح لنشر صوره مع كتب يقرأها فقد سبق ونشر صورة له مع كتاب "فن اللامبالاة" لـ مارك مانسن، والذي يصنف من ضمن كتب التنمية البشرية، الملاحظ أن نجم ليفربول شغوف بالقراءة لكتب في مجال التنمية البشرية، والتي أصبحت أكثر الكتب مبيعا وشهرة في الفترة الأخيرة.

جمال عبد الناصر من الرواية لكتب الحرب

تمر هذه الأيام الذكرى 106 لميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وهو أحد أكثر زعماء العالم الذين شغفوا بالقراءة، وقد يرجع ذلك لطبيعة العصر الذي جاء فيه عبد الناصر، فقد كان الكتاب أحد الأدوات الأولى والرئيسية للمعرفة.

ضمت قائمة الكتب على حسب الموقع الأرشيفي للزعيم الراحل جمال عبد الناصر 36 كتابا في المرحلة الثانوية، وأغلبها كتب متعلقة بالحرب والسيرة لكبار القادة والسياسين وأغلبها لمؤلفين غربيين منها الذئيب الأسمر "مصطفى كمال" لـ أرمسترونج، مطلع حياتي لـ تشرشل، الإسكندر الأكبر لـ آرثر ويجال، وتاريخ فلسطين وسورية أولمسند، "مغامرة بونابرت في مصر"، "الجنود والساسة" لـ روبرتسون.

وفي مرحلة الكلية الحربية يشير الأرشيف إلى أنه قرأ 62 كتابا منها "أهل الكهف" لتوفيق الحكيم، و"هتلر- سيرة حياته" إيفانس، "مصر الحديثة " كرومر، "مبادئ الحرب" فون كلاوسويتز، "المشكلات المصرية" لـ فالنتان شيرول، حرب الغد ستيفن بوسوني.

لم يتوقف عبد الناصر عن القراءة فقد كان له كتب كتاب تحت عنوان "فلسفة الثورة"، والذي يشير فيه إلى أن الكتاب "محاولة لاستكشاف الظروف المحيطة بنا في الماضي والحاضر، لكي نعرف في أي طريق نسير، ومحاولة لاستكشاف أهدافنا، والطاقة التي يجب أن نحشدها لنحقق، هذه الأهداف".

جيفارا.. من "بابلونيرودا" إلى "ماركس"

أرنستو تشي جيفارا، هو أحد أيقونات الثورة في كل العالم، ثوري كوبي ماركسي، أرجنتيني المولد، طبيب، وقائد عسكري، ويعد أبرز قادة الثورة الكوبية، أصبح رمزا للنضال والثورية خاصة بعد رحيله.

تشير سيرته إلى أنه كان طوال حياته متحمسا للقراءة، والتي بدأت بالشعر، خاصة للشاعر الكوني بابلو نيرودا، ولوركا ووالت ويتمان

كان منزل جيفارا يحتوي على أكثر من ثلاثة آلاف كتاب، مما سمح له أن يكون قارئا متحمسا وانتقائيا، حيث اهتم بالقراءة عن كارل ماركس وويليام فوكنر وأندريه جيد وغيرهم.