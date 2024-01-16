الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيدو حملة 100 يوم صحة لـ الدستور: وجدنا رعاية ممتازة يقدمها فريق طبي فائق الخبرة

حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة

نجحت مبادرة 100 يوم صحة منذ تنظيمها خلال 200 يوم في تقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية دون أي مقابل مادي لرفع المستوى الصحي للمواطنين.

ففي إطار الحملة القومية بمحافظة الاسكندرية بلغ عدد المستفيدين أكثر من ٢ مليون ليستفيدوا من الخدمات الوقائية والتطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية ومبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية، وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية.

مستفيدو حملة ١٠٠ يوم صحة "للدستور" وجدنا رعاية ممتازة يقدمها فريق طبي فائق الخبرة.

 

قالت فريدة صلاح، إحدى مستفيدي الحملة الصحية، إنها استفادت من خلال كشف الباطن، فوجدت رعاية طبية فائقة الجوده يقدمها فريق طبي من أعلى الكفاءات، لتقدموا بالتشخيص وصرف العلاج اللازم دون أي مصاريف مالية تشكل عبءً على المواطن المصري.

وأشاد جمال عبد الباقي، أحد مستفيدي الحملة الصحية، أنه بالفعل كان يعاني من بعض المشكلات الصحية المتعلقة بالجهاز الهضمي وبالفعل تم الاستعانة بخدمات الحملة الصحية وتلقى الرعاية والتشخيص الطبي اللازم مع صرف روشته العلاج، وذلك دون أي مصاريف مالية، ليكمل أن أكثر ما جعله يشعر بالراحة هو أن الطبيب المختص يسمع جيدا ويقوم بتشخيص الحالة المرضية بهدوء يطمأن المريض.

واصلت هبه مجدي، إحدى مستفيدي الحملة الصحية، أن الدولة المصرية دائما تسعى لتقديم كل ما يفيد المواطن المصري ويرفع مستوى الصحة العامة، فحملة 100 يوم صحة خير دليل على هذا لتقديم كافة التخصصات الطبية في احسن وافضل صورة خاصة ان عربات وزارة الصحة المصرية متواجده في مختلف المناطق والاحياء لسهوله الوصول لها.

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"الصحة" تُطلق 3 قوافل طبية مجانية جديدة ضمن "حياة كريمة"

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100 يوم صحة الحملة القومية الدعم الصحي الإسكندرية حملة 100 يوم صحة

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