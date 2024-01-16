الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حسام موافى: بطانة المعدة تحميها من التآكل ذاتيًا

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي، رئيس قسم الحالات الحرجة باصر العيني، إن هناك تغيرات في جسم الإنسان تحدث قبل وبعد الولادة، حيث الجنين في رحم الأم لا يتنفس ولكن بعد خروجه من الرحم مباشرة تبدأ الرئة في العمل.

تغيرات في جسم الإنسان 


وأكد الدكتور حسام موافي، خلال لقائه ببرنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن عدد العظام التي توجد داخل جسم الإنسان عند الولادة 300 عظمة وعند البلوغ ينخفض العدد للثلث، وهذه من التغيرات الجسدية التي تظهر على الإنسان أيضًا، خلال مرحلة النمو.

وتابع: "المعدة لها بطانة بدونها ستتآكل ذاتيًا، وهو سبب وجد غشاء مخاطي للحماية من أحماض عملية الهضم، والقرحة تحدث نتيجة خلل في وظائف المعدة، وتؤدي إلى حدوث ثقب بها".

حسام موافي موافي لعلهم يفقهون دي ام سي قرح المعدة

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