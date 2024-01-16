"التعليم" تشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، غدًا الأربعاء، وشكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة الامتحانات على مستوى المديريات والإدارات التعليمية والعمل على حل جميع المشكلات التى تواجه الطلاب أولا بأول.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية، غدًا الأربعاء، بمادة اللغة العربية، وأكدت الوزارة أن الامتحانات سوف تكون فى مستوى الطالب المتوسط، وجميعها من المنهج وليس خارجه.

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11 تنبيهًا لطلاب الشهادة الإعدادية قبل الامتحانات

وأصدرت وزارة التعليم 11 تنبيها لطلاب الشهادة الإعدادية قبل انطلاق الامتحانات، غدًا كالتالي:

1- التواجد باللجان في الساعة 8:30 ص وذلك للتعرف على أماكن الجلوس.

2- ممنوع منعًا باتًا حيازة التليفون المحمول حتى لو كان مغلقًا، حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية، أو حيازة الشرائح الإلكترونية.

3- استخدام الأقلام الزرقاء فقط.

4- عدم استخدام المزيل داخل ورقه الإجابة.

5- عدم اصطحاب أي ملازم أو كتب داخل اللجان.

6- على الطالب فور استلامه ورقة الإجابة أن يدون بها الاسم ورقم الجلوس وجميع البيانات.

7- على الطالب فور استلامه ورقه الأسئلة التأكد من أنها خاصة بأسئلة المادة المدونة بجدول الامتحان وأنها كاملة الطباعة حتى يمكن استبدالها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

8- عدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابه أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان.

9- عدم شطب الإجابات أو تمزيقها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة.

10- عدم ترك كراسة الإجابة خالية من أي كتابة.

11- ممنوع دخول الطلاب بعد بدء الامتحان ويترك الأمر لرئيس اللجنة لتقدير الموقف.