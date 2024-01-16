الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سامسون أكينيولا يقود هجوم الزمالك أمام الشباب الكويتي وديًا

سامسون أكينيولا مهاجم
سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن تشكيل الأبيض لخوض مباراة الشباب الكويتي الودية المقرر لها  بعد قليل على ملعب النادي.

تشكيل الزمالك في مباراة الشباب الكويتي

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمود حمدي  "الونش" - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - عمرو السيسي - محمد السيد - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سامسون أكينيولا.

جدير بالذكر أن محمد السيد أحد لاعبي فريق الزمالك مواليد 2005، وتم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول في إطار سياسة الجهاز الفني بتصعيد اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين.

تصعيد حارسي المرمى يوسف حمادة مواليد 2005 ومحمود أشرف مواليد 2004

 

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتصعيد حارسي مرمى فريق الشباب يوسف حمادة مواليد 2005، ومحمود أشرف مواليد 2004.

وقاد محمد عبد المنصف مدرب حراس الزمالك تدريبات قوية لحراس المرمى محمد عواد وعبد الرحمن نفاد بجانب الثنائي يوسف حمادة ومحمود أشرف.

ويسعى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال للاستفادة بالعناصر المميزة من قطاع الناشئين وتصعيدها للفريق الأول.

موعد سفر الزمالك إلى الإمارات استعدادًا للمشاركة في دورتين وديتين

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال موعد السفر إلى الإمارات يوم الخميس المقبل استعدادًا للمشاركة في دورتين وديتين.

وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن بعثة الفريق ستغادر مطار القاهرة  في السادسة صباح يوم الخميس المقبل.

ويخوض الزمالك مباراة ودية عصر غدًا الثلاثاء مع نظيره الشباب الكويتي قبل السفر إلى الإمارات.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

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