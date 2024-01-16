الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة وجامعة حلوان لتعزيز التعاون المشترك

وقع المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، والدكتور السيد إبراهيم قنديل، رئيس جامعة حلوان، بروتوكول تعاون علميا وعمليا وثقافيا في جميع العلوم والعلوم القانونية والقضائية بصفة خاصة

تحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية

يأتي ذلك في إطار العمل على التعاون الفعال والمثمر بين هيئة قضايا الدولة وجامعة حلوان، لتحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية وتبادل الدراسات والخبرات في مجال الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية.

 وذلك بالتعاون والتنسيق في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل الإنتاج العلمي بينهما.

 

استكمال مسيرة التواصل المستمر والتعاون بين مستشاري الهيئة مع الجامعات المصرية

فيما وجه المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس الهيئة، الشكر للدكتور رئيس جامعة حلوان على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن توقيع بروتوكول التعاون، يأتي لاستكمال مسيرة التواصل المستمر والتعاون بين مستشاري الهيئة مع الجامعات المصرية، مثمنًا على الدور الكبير الذي تقوم به جامعة حلوان في نشر الثقافة والعلوم في شتى المجالات العلمية والبحث العلمي القانونية منها خاصة، وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية تقديرًا واعتزازا.

حضر مراسم التوقيع من جانب الهيئة كل من  المستشارين نواب رئيس الهيئة، المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

حضر من جانب الجامعة، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة، والدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

إعلان وظيفة هيئة قضايا الدولة جامعة حلوان الأكاديمية العربية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية توقعان بروتوكول تعاون مشترك مستشارى قضايا الدولة

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