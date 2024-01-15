الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

من هو أنتوني أندرسون مقدم حفل توزيع جوائز إيمي 2024؟

أنتوني أندرسون
أنتوني أندرسون

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل توزيع جوائز إيمي الخامس والسبعين المقررأن يبدأ  فجر الثلاثاء، بعد تأجيله من موعده المعتاد في منتصف سبتمبر الماضي.

لماذا تأخر حفل إيمي 2024

عادة ما يقام أكبر حفل توزيع جوائز تلفزيونية في منتصف سبتمبر كل عام، لكن التأخير هذا العام جاء على خلفية إضراب الكتاب وعمال السينما في هوليوود، ودفع هذا التأخير إلى مزيد من الترقب للحفل.
ومن المتوقع أن تتنافس أفلام مثل "The Bear" و "Succession" و "The Last of Us" على الجوائز الكبرى.
ومن المقرر أن يقدم حفل" 75 Emmys " أنتوني أندرسون، وهو ممثل كوميدي بالغ من العمر 53 عاما هو خريج جامعة هوارد ، وقد بنى سمعته كواحد من أكثر العاملين جدية في التلفزيون.

معلومات عن أنتوني أندرسون

"أندرسون" اشتهربدوره بعمله في مسلسل ABC الكوميدي الشهير Blackish، وكان منتجًا تنفيذيًا ولعب دور البطولة في المشروع الذي استمر لمدة 176 حلقة وحصل على العديد من ترشيحات إيمي وجولدن جلوب.

لقد لعب أيضًا دور البطولة في "Law & Order" و"Scream 4" و"Kangaroo Jack" و"All About the Andersons" و"Bernie Mac Show". كما ظهر كحكم في مسابقة الطبخ "Iron Chef America"، وهي مسابقة طبخ تابعة لشبكة Food Network.

حفل توزيع جوائز إيمي حفل إيمي 2024 succession The Bear الجوائز الكبرى

مواد متعلقة

"منو متلن كلن".. "كلمة سر" تصدر عبير نعمة التريند

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

ضمن الأسبوع الدعوى.. أوقاف مطروح: 100 مسجد تتحدث فيه الأئمة عن الثقة فى الله

ملحمة وطنية.. المصريون فى الخارج يقولون كلمتهم

«فين السلام» ..أوبريت غنائى مهدى إلى أطفال غزة من أربعة فنانين

سيدة في دعوى خلع: زوجي يرفض الإنفاق على بيته وطمعان في معاش أمي

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. اجتماع ثلاثي لقطاع المنسوجات.. وتعاون سعودي جديد للترويج للعمالة المصرية

الأكثر قراءة

من «الدعم» إلى «المكالمة انتهت».. كيف نفد صبر بايدن على نتنياهو؟

وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن رسميًا انتهاء الاجتياح البرى شمال غزة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

الحوثيون يضربون سفينة حاويات أمريكية بصاروخ بالستى

حادث رعنانا.. كل شىء عن الضربة الموجعة فى قلب تل أبيب

السجن سنة للمتهمة بقتل شقيقها في الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين