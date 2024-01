من هو أنتوني أندرسون مقدم حفل توزيع جوائز إيمي 2024؟

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل توزيع جوائز إيمي الخامس والسبعين المقررأن يبدأ فجر الثلاثاء، بعد تأجيله من موعده المعتاد في منتصف سبتمبر الماضي.

لماذا تأخر حفل إيمي 2024

عادة ما يقام أكبر حفل توزيع جوائز تلفزيونية في منتصف سبتمبر كل عام، لكن التأخير هذا العام جاء على خلفية إضراب الكتاب وعمال السينما في هوليوود، ودفع هذا التأخير إلى مزيد من الترقب للحفل.

ومن المتوقع أن تتنافس أفلام مثل "The Bear" و "Succession" و "The Last of Us" على الجوائز الكبرى.

ومن المقرر أن يقدم حفل" 75 Emmys " أنتوني أندرسون، وهو ممثل كوميدي بالغ من العمر 53 عاما هو خريج جامعة هوارد ، وقد بنى سمعته كواحد من أكثر العاملين جدية في التلفزيون.

معلومات عن أنتوني أندرسون

"أندرسون" اشتهربدوره بعمله في مسلسل ABC الكوميدي الشهير Blackish، وكان منتجًا تنفيذيًا ولعب دور البطولة في المشروع الذي استمر لمدة 176 حلقة وحصل على العديد من ترشيحات إيمي وجولدن جلوب.

لقد لعب أيضًا دور البطولة في "Law & Order" و"Scream 4" و"Kangaroo Jack" و"All About the Andersons" و"Bernie Mac Show". كما ظهر كحكم في مسابقة الطبخ "Iron Chef America"، وهي مسابقة طبخ تابعة لشبكة Food Network.