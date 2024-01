"ذا بيست".. لاعبو السيتي يسيطرون على تشكيل الأفضل في 2023

سيطر لاعبي مانشستر سيتي الإنجليزي، على تشكيل الأفضل خلال عام 2023 في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز الأفضل “ذا بيست” والذي أقيم مساء اليوم الإثنين في العاصمة البريطانية لندن.

وتواجد ست لاعبين من السيتي في تشكيل أفضل 11 لاعب حيث جاء كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا “ريال مدريد”

خط الدفاع: كايل ووكر “مانشستر سيتي”، روبن دياز “مانشستر سيتي”، جون ستونز “مانشستر سيتي”

خط الوسط: كيفين دي بروين “، جود بيلينجهام ”ريال مدريد"، بيرناردو سيلفا “مانشستر سيتي”

خط الهجوم: كيليان مبابي “باريس سان جيرمان”، إيرلينج هالاند “مانشستر سيتي"، ليونيل ميسي “إنتر ميامي”، وفينيسيوس.

وسبق أن أعلن الاتحاد الدولي في شهر سبتمبر الماضي المرشحين والمرشحات لكافة فئات الجوائز، ومن ثم اختارت لجنة تحكيم دولية القوائم المختصرة للمرشحين والمرشحات والمكونة من 3 أسماء في معظم الفئات.

وتم تخصيص 25% من النسبة الإجمالية للأصوات لكل فئة من الفئات الأربع أعلاه، وذلك بغض النظر عن عدد المصوّتين في كل فئة.

