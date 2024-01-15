"الرياضة" تطلق فعاليات مُلتقي الشباب العربي واستشراف المستقبل

تُطلق وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني الإدارة العامة للتعليم ‏المدني والقيادات الشبابية، بالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، غدًا الثلاثاء، فعاليات مُلتقي الشباب العربي واستشراف المستقبل، بمقر ‏الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والذي يحمل شعار «شركاء لتعزيز الاستدامة للعمل العربي المشترك»، بمشاركة 200 شابًا وشابة وشخصيات عامة من 22 دولة عربية، خلال الفترة من 16 لــ18 يناير الجاري، تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبحضور ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة - رئيس ‏المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب.‏



ويشهد المُلتقي قرابة عشر جلسات نقاشية ثرية نحو شركاء لتعزيز الاستدامة للعمل العربي المشترك، والرؤية العربیة لا ستشراف مستقبل العمل العربي المشترك في ظل التحديات الراهنة"، الثورة الصناعية وتأثيرها علي المستقبل الاقتصادي للشباب والمؤسسات التمويلية، واستشراف مستقبل المشروعات العربية، دور الشباب العربي في استدامة العمل التنموي العربي، ومبادرات وإنجازات حققت الشراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.

كما يناقش المُلتقي في جلساته: التصور المستقبلي للشباب العربي في القطاع الاقتصادي والصناعي، الثورة الاقتصادية في العالم و إثرها علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دور الذكاء الاصطناعي في دعم المشروعات الصغيرة المغذية للصناعات الكبرى ،دور مؤسسات التمويل العربية في دعم ريادة الأعمال، دور التنمية الصناعية العربية في دعم تاهيل وتدريب الشباب وتحقيق التكامل الاقتصادي، صناعة التكنولوجيا ودورها في توفير فرص عمل توافق مستجدات العصر، دور شباب الباحثين والمخترعين في دعم الاقتصاديات العربية، دور الشباب العربي في تسويق المنتج العربي ، التجارب العربية الداعمه للتنمية المستدامة.



وتأتي ضمن حلقاته النقاشية: جهود الشباب العربي في تطوير آليات وسياسات التعاون العربية لتعزيز الأمن الغذائي والصحي وأمن الطاقة ، ومواجهة تغير المناخ في الوطن العربي ، مد جسور التعاون مع الشباب العربي في المهجر، والتأكيد علي أن القضية الفلسطينية لم تغيب عن الملتقي وعقد جلسة خاصة بعنوان :" دور الشباب العربي في دعم الشعب الفلسطيني تنمويًا".