الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

المحامين العرب: نثمن موقف القاهرة الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية

سيد شعبان الأمين
سيد شعبان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب

ألقى سيد شعبان، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، كلمة نيابة عن اتحاد المحامين العرب في المؤتمر الصحفي الذي تنظمه نقابة الصحفيين بمناسبة مرور 100 يوما على العدوان على غزة.

ووجه شعبان التحية لنقابة الصحفيين المصرية على جهودها الممتدة منذ بدء العدوان حتى الآن، والذي يعبر بصدق عن المجتمع المصري سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، الذي ينتصر دوما للقضية الفلسطينية.

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وقال إن اتحاد المحامين العرب يثمن موقف القاهرة الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية، معلنا أن المحامين الفلسطينيين قدموا أكثر من 100 شهيد في الحرب على غزة.


وأشار إلى أن الاتحاد ملتحم مع كل الجهود في مواجهة الاحتلال ويدعم القضية الفلسطينية واقامة دولة فلسطين، وعقد عقدنا إجماع للمكتب الدائم للاتحاد لدعم القضية الفلسطينية وطالبنا فيه بتوحيد الفصائل الفلسطينية.

وشدد: نحن مع النضال الفلسطيني العسكري لأننا نؤمن أن تحرير فلسطين لن يتم إلا بفضل الجندي الفلسطيني البطل، الذي أثبت قوته ومهارته في الحرب الأخيرة على غزة، ووجه التحية لجنوب أفريقيا على موقفها وتحركها لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في فلسطين.

وبدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي تنظمه نقابة الصحفيين ضمن فعاليات اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني، وتأتي الفعالية في مناسبة مرور 100 يوم على العدوان الصهيونى تحت عنوان "100 يوم من العدوان.. أوقفوا الحرب.. حاكموا مجرمى الحرب".

 

سيد شعبان المحامين العرب نقابة الصحفيين غزة القضية الفلسطينية النضال الفلسطيني

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