الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقيب الصحفيين الفلسطينى يندد بمجزرة غزة ويطالب بحماية الإعلام (فيديو)

ناصر أبو بكر
ناصر أبو بكر

أكد ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطيني، أن قطاع غزة يشهد مجزرة جماعية ضد الشعب الفلسطيني والصحفيين الذين يعملون فيه، وقال إن أكثر من 1200 صحفي أصبحوا بلا مأوى بسبب القصف الإسرائيلي، وأن هناك حالتي اختفاء و56 حالة اعتقال للصحفيين في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاحتلال يشن حربا شاملة ضد الإعلام.

‎وأوضح أبو بكر، في تصريحات هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، أن الاحتلال استهدف اليوم مصور قناة الغد في شمال غزة بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع، ما أدى إلى استشهاده وشقيقه، في ظل صمت دولي مخزي، وأضاف أن عدد الصحفيين الشهداء بلغ 112 صحفيا في 100 يوم من العدوان الصهيوني.

‎وأشار نقيب الصحفيين الفلسطيني إلى أن غزة تعاني من كارثة إنسانية، حيث يزيد عدد الجرحى والشهداء علي 100 ألف، ويبلغ عدد المفقودين تحت الركام 31 ألفا، من بينهم آلاف الشهداء الذين لم يتم انتشالهم بعد، واتهم الاحتلال بمنع إنقاذ الجثث من تحت المباني المدمرة بالقصف المتواصل.

‎واختتم قائلا: "نحن نعيش مأساة حقيقية ونتعرض لجرائم حرب تقع أمام أعين العالم، الذي يتفرج على الجريمة، ولو كانت الجريمة في مكان آخر لتحرك العالم وانفجرت الدنيا، ولكن في فلسطين يصبح العالم مشلولا ومعطلا عن التحرك لصالح فلسطين".

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