كيفية الحصول على "الرخصة الذهبية" وأبرز فوائدها

أطلقت الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للاستثماروسائل عدة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ومن ضمن تلك الوسائل الرخصة الذهبية والتي تهدف لجذب الاستثمار الأجنبي.

https://www.dostor.org/4563964

فوائد الرخصة الذهبية

- تساهم الرخصة الذهبية في رفع الحصيلة الدورية بشكل سريع

- تساعد الرخصة الذهبية على جذب العلامات التجارية العالمية

- الرخصة للمشروعات القومية والاستراتيجية تحقق أهداف التنمية المستدامة لتعميق الصناعة

- تساهم الرخصة الذهبية بتصدير 50 % من حجم الإنتاج لدول العالم مما يحفيز حجم الناتج الإجمالي المحلي

- تساهم الرخصة الذهبية في إيجاد حلول مبتكرة لجذب المزيد من الاستثمار

- تساعد الرخصة الذهبية على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتطورة إلى مصر

- تساهم الرخصة الذهبية في تشغيل العمالة بحيث إن تكون المشروعات تتميز بأنها كثيفة العمالة

كيف يتم الحصول على الرخصة الذهبية

- تتقدم الشركات لإقامة مشروعات استيراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة الدولة والعمل على مشاركة القطاع الخاص والحكومة أو القطاع الأعمال العام وقد تتمثل المشروعات في مشروعات المرافق والبنية التحتية والطاقة المتجددة ومشروعات الطرق والمواني والاتصالات.



- تتولى هيئة الاستثمار التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة وكما يتم تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاط.

- تتولى الوحدة دراسة الطلب والتحقيق من الاستيفاء الضوابط وذلك لتحديد العقارات اللازمة للمشروع وتراخيص البناء والإقامة المشروع.



- تتولى هيئة الاستثمار عرض طلب الشركة على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بمنح الشركة الرخصة الذهبية.

