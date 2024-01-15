الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط شقيقان حاولا ذبح جارهما بأبو النمرس

متهمين
متهمين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي عاطلين المتهمان بالتعدي علي جارهما والشروع في قتله ذبحا بأبو النمرس.

وتلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال أحد الأشخاص شاب مصاب بجرح ذبحي في الرقبة وادعاء تعدي آخرين ومقيم بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب طرف أول واثنين من جيرانه طرف ثان بسبب خلافات الجيره تعدي خلالها الطرف الثاني علي المصاب بسلاح أبيض محدثين إصابته.

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وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

قتل جارهما أبو النمرس شقيقين مديرية أمن الجيزة مركز شرطة أبو النمرس

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