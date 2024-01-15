وزير الإسكان يحذّر الشركات المتقاعسة أو المتأخرة فى تنفيذ المشروعات

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، سير العمل بعدد من مشروعات الطرق والمرافق ورفع الكفاءة والتطوير الجاري تنفيذها بمدينة السادات، للوقوف على آخر المستجدات بالمشروعات، ودفع العمل، والاهتمام بالمواصفات الفنية للأعمال التي يتم تنفيذها.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للمشروعات، ومراعاة الجودة والكفاءة في التنفيذ، والمتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، بما يضمن تحقيق الهدف منها، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات المتقاعسة أو المتأخرة في التنفيذ.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس ياسر عبدالحليم أن المشروعات شملت تنفيذ المرحلة الثانية "طبقة أساس وطبقة رابطة وبلدورات" للطرق حول مصنعي قها وادفينا، والربط مع الطرق والمحاور المجاورة بقيمة ٣٠ مليون جنيه، ومشروع الازدواج لخط المياه قطر ١٠٠٠مم بطول ١٩ كيلومترا، الواصل من مآخذ المياه العكرة على الرياح الناصرى، حتى محطة المياه السطحية بقيمة إجمالية ١٠٨ ملايين جنيه، وكذا الخطوط الهوائية الرابطة بين محطة كهرباء الامتداد السكنى ومحطة كهرباء المنطقة الصناعية الثامنة.

وقال "عبدالحليم" إن المشروعات شملت متابعة سير العمل بمشروع دار مصر، للوقوف على مدى توفير الخدمات للمواطنين بالمشروع، وكذا الاطلاع على الأعمال الجارية بمحطة مياه الشرب السطحية بطاقة إنتاجية ١٠٢ م٣ / يوم بقيمة إجمالية ٩١ مليون جنيه، للوقوف على آخر المستجدات لرفع الكفاءة للأعمال (المدنية - الميكانيكية)، بجانب محطة آبار الحقل الشمالى - محطة آبار الحقل الجنوبى، حيث يجري طرح تنفيذ أعمال رفع كفاءة تلك المحطات، لضمان تنفيذ وتشغيل منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة بأعلى كفاءة وجودة، وتوفير كميات مياه الشرب اللازمة للمواطنين.

كما شملت المشروعات، أعمال التطوير بشارع طلعت حرب لاستكمال الجزء المتبقى، الذى تم الانتهاء من الأعمال به على أكمل وجه، بجانب متابعة أعمال التطوير والدهانات للعمارات السكنية بالمنطقة السكنية الرابعة والمنطقة السكنية الحادية عشرة.

وأشار المهندس ياسر عبدالحليم إلى أنه جارٍ استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة طريق المحور المركزى الأول، الذى تم الانتهاء من الأعمال به بنسبة تجاوزت 70%، بطول 3 كيلومترات، بالإضافة إلى أعمال تطوير وزراعة المحور المركزى 2 من زراعة نجيل مغطيات نباتية، وأشجار النخيل وأشجار الزينة بطول 5 كم.

جدير بالذكر أن المهندس ياسر عبدالحليم ومسئولى جهاز مدينة السادات والمشروعات، قد قاموا بعدة جولات تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها من مواقع العمل، وأعمال التطوير التي تتم بالمدينة، حيث كلف رئيس الجهاز بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمنى، ومراعاة الشروط والمواصفات الفنية لكل الأعمال، ومراعاة الشروط والمواصفات الفنية لكل عملية.