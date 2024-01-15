الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب موزمبيق: أهدرنا فرصة دخول التاريخ بالفوز على مصر

مدرب موزمبيق
مدرب موزمبيق

أعرب فرانسيسكو كوندي، المدير الفني لمنتخب موزمبيق، عن إحباطه الشديد بعد تعادل فريقه مع منتخب مصر بهدفين لكل فريق في افتتاح مواجهات الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعادل منتخب مصر بصعوبة مع موزمبيق بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى من المجموعة الثانية بأمم أفريقيا.

وقال كوندي في تصريحات تليفزيونية: "للأسف أنا محبط للغاية بسبب تلك النتيجة، كانت أمامنا فرصة رائعة لتحقيق الانتصار على منتخب مصر ودخول التاريخ".

وأضاف: "موزمبيق لم تحقق الفوز على منتخب مصر من قبل والكل توقع تحقيق الفراعنة نتيجة كبيرة وأن يسجل محمد صلاح 3 أهداف".

واختتم تصريحاته: "نجحنا في الاستعداد للمباراة بشكل جيد، وكانت هناك لحظات يتفوق فيها منتخب مصر وتماسكنا بشكل كبير".

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