"عبد الرحمن الجبرتى: الانتلجنسيا المصرية فى عصر القومية".. كتاب ينشر لأول مرة لصلاح عيسى

صدر حديثا كتاب "عبد الرحمن الجبرتي: الانتلجنسيا المصرية في عصر القومية"؛ والذى ينشر للمرة الأولي للكاتب الراحل صلاح عيسي، عن دار الكرمة للنشر؛ ضمن إصداراتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 55، والتي تنطلق في الرابع والعشرين من يناير الجاري حتي السادس من فبراير المقبل بأرض المعارض بالتجمع.

من ما جاء في كتاب صلاح عيسي

يقول صلاح عيسى في دراسته المهمة عن عبد الرحمن الجبرتي والطبقة المصرية المتعلمة في عصر القومية: «بدرجة ما، فإن مشكلة الوعي بتراثنا العربي، تكاد تكون نموذجًا لمشكلة وعينا بالحاضر، واستيعابنا إياه، وبالتالي صحة تفاعلنا معه.

وتابع عيسي؛ فنحن نادرًا ما ننظر إلى الماضي نظرة ترى شمول ظواهره الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وبينما يُغرق البعض أنفسهم في حفظ النصوص وترديدها بآلية ميكانيكية تحيلها إلى مقولات فوق الزمان والمكان، فإن آخرين يتعاملون مع هذه النصوص متخلين تمامًا عن منهج تقديسها، لكنهم في الوقت نفسه أعجز من أن يعيدوا فهمها كجزء من ظاهرة كلية شاملة، تفسرها وتفسر بها».

نبذة عن المؤلف

صلاح عيسى صحفي وأديب ومؤرخ. ولد عام 1939 في قرية بشلا بمحافظة الدقهلية. اعتُقل لأول مرة بسبب آرائه السياسية عام 1966، وتكرر اعتقاله أو القبض عليه أو التحقيق معه أو محاكمته في سنوات 1968 و1972 و1975 و1977 و1979 و1981.

أسس وشارك في تأسيس وإدارة تحرير عدد من الصحف والمجلات، منها: الكتاب والثقافة الوطنية والأهالي واليسار والصحفيون، ورأس مجلس إدارة جريدة القاهرة.

صدر له 20 كتابًا في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي والأدب، من أبرزها: «رجال ريا وسكينة» و«حكايات من دفتر الوطن» و«هوامش المقريزي: حكايات من مصر»، و«رجال مرج دابق: قصة الفتح العثماني لمصر والشام».