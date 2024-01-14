الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ثقافة دمياط" تناقش ديوان "ست بـ100 رافض" للشاعرة ميادة حبيب

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظم نادي أدب قصر ثقافة دمياط، لقاءً أدبيًا لمناقشة ديوان "ست بــ١٠٠ رافض" للشاعرة ميادة حبيب بمركز شباب عزبة البرج بدمياط ضمن فعاليات البرنامج الأدبي للهيئة العامة لقصور الثقافة المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

أدار اللقاء القاص والمخرج حلمي ياسين وحضره كل من الأدباء سمير الفيل، صلاح مصباح، وإبراهيم الديب، ونخبة من الشعراء والنقاد من محافظتي دمياط والمنصورة.

إبراهيم الديب: ديوان "ست بـ 100 رافض" يعد تجربة للتعبير عن الذات

بدأت الفعاليات بكلمة الأديب إبراهيم الديب أوضح خلالها انطباعه حول الديوان الذي يعد تجربة للتعبير عن الذات، مؤكدا أن الديوان يتضمن عدة قصائد تعكس رؤيتها للحياة.

وأضاف أن الشاعرة تناقش أيضا من خلال الديوان عدة قضايا أهمها رفض فكرة تهميش المرأة في المجتمع، كمحاولة لتصحيح الأفكار المغلوطة من وجهة نظرها الدالة على شخصيتها المتفردة.

وفي كلمته أشار الأديب سمير الفيل أن الديوان يعد تجربة صادقة لحياة الشاعرة التي تتمتع بقدر كبير من الجرأة، واتضح ذلك من خلال رفضها للمعتقدات الخاطئة، وقيم المجتمع التي تقيد حرية المرأة.

وأكد الأديب صلاح مصباح خلاله كلمته قائلا تتمتع "حبيب" بجرأة في التعبير، واتضح ذلك من خلال أبيات قصائدها، التي خاضت خلالها معركة مع المجتمع بهدف السعي للتصالح مع نفسها، وهو ما يعرف بالصدق الفني، حيث يعبر الشاعر عن ذاته بالكشف والتحليل والتأويل.

"الانتماء وتعزيز الهوية" ضمن أنشطة إقليم شرق الدلتا الثقافي

من ناحية أخرى وضمن أنشطة إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج نظم فرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة مجموعة متنوعة من اللقاءات التثقيفية، حيث أقامت مكتبة ميت أبوغالب محاضرة بعنوان "الانتماء وتعزيز الهوية المصرية"، أوضحت خلالها عزة وردة- معلم خبير بالتربية والتعليم- مفهومي الانتماء والهوية، وأسباب ضعف الانتماء ومنها انتشار التعصب والتمييز، والتعرض للثقافات الأجنبية المختلفة.

وأوضحت في حديثها أهم طرق تعزيز الانتماء منها الاهتمام بالموروث الثقافي، تعلم اللغة العربية والمصرية القديمة، والمشاركة في المناسبات الوطنية.

وفي مكتبة كفر سليمان قدمت دعاء أسعد لقاء بعنوان "مشروعات أعادتها الدولة إلى الحياة" تحدثت خلاله عن إنجازات الدولة في الآونة الأخيرة وأهم المشروعات التي قامت بتنفيذها كمشروع توشكي ومحطة الضبعة النووية.

بينما شهدت الوحدة المحلية محاضرة بعنوان "الزيادة السكانية وأثرها على المجتمع"، تحدثت خلالها د. دعاء الشرباصي أستاذ بجامعة دمياط عن أسباب الزيادة السكانية وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع ومنها زيادة معدلات الفقر والبطالة وانخفاض مستوى المعيشة ونقص فرص العمل، وغيرها، وقدمت عدة مقترحات لتلك المشكلة التي تعاني منها الكثير من المجتمعات نتيجة العشوائية وسوء التخطيط.

كما شهد الفرع عددا من الورش المتنوعة لرواد مواقعه التابعة من الأطفال وذوي القدرات الخاصة ومنها قصر ثقافة كفر سعد وقصر ثقافة دمياط الجديدة وقصر ثقافة الطفل.

نادي أدب قصر ثقافة دمياط ديوان ست بــ١٠٠ رافض ميادة حبيب تهميش المرأة الأديب إبراهيم الديب

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