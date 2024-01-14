الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رسالة حملتها رشقات صاروخية إلى تل أبيب.. مراسلة القاهرة الإخبارية تكشفها

رشقات صاروخية إلى
رشقات صاروخية إلى تل أبيب

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الرشقات الصاروخية التي تخرج من قطاع غزة، دائمًا تحمل رسائل، مثل التي خرجت في بداية العام الميلادي ردا على تصريحات أكدت إنهاء معاقل حماس في شمال ووسط القطاع.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرشقات الصاروخية اليوم بمثابة رسالة مفصلية للجيش الإسرائيلي، وخاصة أنها تتزامن مع اليوم الـ100 للحرب على غزة، وخاصة أن هذه الرشقة الصاروخية انطلقت من أماكن تتواجد فيها قوات الاحتلال.

وتابعت: "الرشقات الصاروخية وصلت في مداها جغرافيا إلى أماكن بعيدة، منها تل أبيب المركزية وأسدود".
وواصلت: "هناك حركة الأكثر عددا من قبل الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر، حيث قدرت الأعداد بنحو 120 ألف متظاهر"، موضحة أن اليوم سيشارك في التظاهرة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج،  كما أنه سيدلي بكلمة له أمام المتظاهرين". 

غزة قطاع غزة فلسطين رشقات صاروخية تل أبيب

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