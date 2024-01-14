مصر.. واكاذيب اسرائيل

توقفت قليلا وانا اتابع فريق الدفاع الإسرائيلي يدلو بالكذبه تلو الاخري أمام محكمة العدل الدولية في محاولات يائسه منه لتبرئه حكومته من تهمه الاباده الجماعيه لشعب فلسطين والتي يمارسها بوحشيه في قطاع غزه امام العالم اجمع.

في البدايه انكر التهمه وادعي انها قلبا للحقائق وان اسرائيل هي من تتعرض للاباده الجماعيه من كل الشعوب العربيه والفارسيه التي حولها.

وعند مواجهته بقيام حكومته وجيش بلاده بمنع وصول المساعدات الانسانيه للشعب الفلسطيني بل وقطع المياه والكهرباء والانترنت عن قطاع غزه انكر كل ذلك بالامس امام محكمه العدل الدوليه وادعي كذبا إن مصر هي المسئوله عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزه في اشاره وقحه بان مصر تسرق تلك المساعدات الخارجيه من دول العالم وتحتفظ بها لنفسها.

وهنا اعلن السيد/ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة لهيئة الاستعلامات المصرية والمتحدث الرسمي باسم الدولة في بيانه القوي امس إن القاهرة تنفي بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.

وكان عضو فريق الدفاع عن إسرائيل المحامي كريستوفر ستاكر قد قال في مرافعته أمام المحكمة الجمعة الماضيه إن دخول غزة من مصر هو تحت سيطرة مصر.. وان إسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تتيح الوصول إلى غزة من أراضيها.

وأضطر السيد ضياء رشوان لاحقا في مقابلة مع قناة "إم بي سي مصر" أن يوضح التزام مصر التام بالأمانة القانونية وتعزيز الاستقرار في المنطقة وان مصر لم تقم بغلق معبر رفح يوما واحدا منذ نشوب الازمه في ٧ اكتوبر الماضي.. وان مصر تلتزم تماما بأمن الحدود وحق الدول في حماية حدودها.

ان سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي قبل السماح لها بدخول أراضي قطاع غزه علما بأنمصر أعلنت عشرات المرات أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.

وقد شهد علي ذلك العديد من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة عندما زاروا معبر رفح من الجانب المصري ولم يتمكن واحد منهم من عبوره إلى قطاع غزة نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم أو خوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

الاكاذيب لن تجدي في مواجهه الحقائق الدامغه التي شهدها ويشهدها العالم اجمع عبر الشاشات والصدق منجاه لو آمن بذلك قائله.