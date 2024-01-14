الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حسن نصر الله: أطلقنا 62 صاروخا على قاعدة ميرون

حسن نصر الله
حسن نصر الله

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله،  مساء اليوم الأحد،  أن المقاومة في لبنان أطلقت 62 صاروخا، بينها 40 كاتيوشا و22 كورنيت من المدى الجديد، على قاعدة ميرون.


وأضاف نصر الله في كلمة له، اليوم،  في ذكرى مرور أسبوع على استشهاد القائد وسام طويل، أن 18 صاروخ كورنيت من المدى الجديد أصابت قاعدة ميرون.

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وأشار نصرالله إلي وجود إصابات بشرية في قاعدة ميرون، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يتكتم على خسائره.

وأوضح نصر الله أن فيديو المقاومة، بشأن استهداف قاعدة ميرون كشف زيف العدو كذلك الفيديو حول استهداف قاعدة صفد.

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وأكد الأمين العام لحزب الله أن الاحتلال الإسرائيلي يتكتم على قتلاه وجرحاه وخسائره وهزائمه لأن ذلك سيؤدي إلى إحباط معنوي كبير باعتراف الإعلام الإسرائيلي.

وتابع نصر الله "نحن مستمرون وجبهتنا تلحق الخسائر بالعدو وتؤدي إلى ضغط النازحين الذين ارتفع صوتهم".

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، عن أنه دمر دبابة "ميركافا" إسرائيلية في موقع المطلة، أثناء استهدافها وقصفها القرى اللبنانية.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‏ استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية، عند الساعة 04:55 من مساء اليوم السبت، دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلة أثناء استهدافها وقصفها للقرى اللبنانية المقابلة ‏بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

وزير الأمن القومى الإسرائيلى: يجب مهاجمة حزب الله

وسبق، وعلق وزيرالأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، مساء أمس السبت، على تصاعد التوترات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وقال بن غفير في برنامج على القناة 14: "يجب أن نهاجم حزب الله، إذا لم يحدث الآن فسيحدث بعد ستة أشهر أو سنة".

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