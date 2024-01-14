البحرية البريطانية: رصد زورقين اقتربا من سفينة شحن في البحر الأحمر

قالت منظمة التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، إنها تلقت تقريرًا يوم الأحد، عن اقتراب زورقين صغيرين على بعد 23 ميلًا بحريًا (43 كيلومترًا) شمال غرب ميناء عصب الإريتري على البحر الأحمر.

وأضافت UKMTO في تحذيرا لها : "اقترب القاربان الصغيران واعترضا على سفينة تجارية حاولت اجبارهما على تغيير مسارهما".

تابعت:"حافظت السفينة التجارية على مسارها، بعد تطمينات من السلطات، لقد غادر القاربان الصغيران المنطقة المجاورة الآن"، مؤكدة أن السفينة وطاقمها بخير.

واقترح وزيرالخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مقال نشرته صحيفة صنداي تلجراف، ضرب أهداف جديدة للحوثيين في اليمن مرة أخرى إذا استمرت الجماعة اليمنية في مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وقال كاميرون:"سنعمل مع الحلفاء، سندافع دائمًا عن حرية الملاحة، والأهم من ذلك أننا سنكون مستعدين لدعم الأقوال بالأفعال”.