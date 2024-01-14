تردد بي إن سبورت المفتوحة على النايل وسهيل سات وكيفية ضبطها

تصدر السؤال عن تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة، من قبل عدد كبير من الجماهير، محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك لمعرفة القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا على النايل سات، تزامنًا مع انطلاق بطولة كأس امم افريقيا لعام 2024.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة على النايل سات

-القمر الصناعي: نايل سات

-التردد: 11013

-الاستقطاب: أفقي

-الترميز: 27500

-معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على سهيل سات

-التردد: 11547

- الاستقطاب: عامودي

-الترميز: 27500

-معامل تصحيح الخطأ: 3/2

كيفية ضبط القناة

يمكنك ضبط التردد على جهاز الاستقبال الخاص بك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

اضغط على زر “إضافة قناة”.

أدخل التردد ومعدل الترميز والاستقطاب.

اضغط على زر “حفظ”.

سوف تظهر لك القناة على قائمة القنوات الخاصة بك.

مجموعات كأس أفريقيا 2024

في يوم 13 يناير 2024 مباراة ساحل العاج مع غينيا بيساو.

وفي يوم 13 يناير 2024 مباراة نيجيريا مع غينيا الاستوائية.

وفي يوم 14 يناير 2024 مباراة مصر مع موزمبيق.

14 يناير 2024 مباراة غانا مع الرأس الأخضر.

15 يناير 2024 مباراة السنغال مع غامبيا.

15 يناير 2024 مباراة الكاميرون مع غينيا.

16 يناير 2024 مباراة الجزائر مع انجولا.

16 يناير 2024 مباراة بوركينا فاسو مع موريتانيا.

مباريات دور الستة عشر من 25 إلى 29 يناير 2024.

القنوات المجانية الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

قناة المغرب الرياضية على القمر الصناعي نايل سات.

قناة الجزائر الأولى على القمر الصناعي نايل سات.

قناة الرياضية المغربية الأولى على القمر الصناعي Hispasat 30W-5.

قناة فوكس سبورت على القمر الصناعي Hot Bird 13B.