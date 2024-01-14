الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رشوان: 7 آلاف طن مساعدات طبية و50 ألف طن مواد غذائية دخلت غزة عبر معبر رفح

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الأرقام تتحدث عن نفسها بعد مرور 100 يوم من العدوان الغاشم الدموي على قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا العدوان خلّف كارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ الحروب والصراعات في العصر الحديث.

 

ضياء رشوان: المساعدات المصرية لغزة واجب وطني على مصر

وأضاف رشوان في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" أن الحديث عن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والأدوار المصرية فيما يخص القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين يعد نوعًا من الواجب المصري الأصل بحكم انتماء مصر لأمتها العربية.

وأشار إلى أن حجم المساعدات الطبية التي دخلت قطاع غزة من معبر رفح بلغ 7 آلاف طن، والمساعدات من المواد الغذائية 50 ألف طن.

ضياء رشوان المساعدات الإنسانية قطاع غزة غزة القاهرة الإخبارية معبر رفح

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