الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا قال معتمد جمال للاعبين على هامش التدريبات الجماعية للزمالك؟

معتمد جمال مدرب الزمالك
معتمد جمال مدرب الزمالك

عقد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد، على ملعب النادي استعدادًا للفترة المقبلة.

وطالب المدير الفني من اللاعبين بالاستفادة من فترة التوقف الدولي الحالية، من أجل الاستعداد بجدية للمرحلة المقبلة في ظل منافسة الفريق على أكثر من بطولة محلية وإفريقية.

وشرح معتمد جمال بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم لتطبيقها، وطالب من اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على استاد آل مكتوم.

الفريق يخوض فقرة بدنية خاصة تحت قيادة مخطط الأحمال 

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية خاصة خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المقبلة.

وتولى علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق الإشراف على هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأنسب للمرحلة المقبلة، وبعدها خاض اللاعبون فقرة تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء الفقرة الفنية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على استاد آل مكتوم.

الزمالك التدريبات الجماعية معتمد جمال لاعبو الفريق جلسه مع اللاعبين

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