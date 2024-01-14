وكيل تعليم الغربية يتفقد سير امتحانات النقل لنهاية الفصل الدراسى الأول

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالإدارة التعليمية بكفرالزيات، والتي بدأت في التاسع من يناير الجاري وتستمر حتى الرابع والعشرين من نفس الشهر، حيث يؤدي الامتحان اليوم طلاب الصفوف الأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي العام، والثاني والرابع التجاري والفندقي، والثاني والثالث الصناعي نظام السنوات الخمس، والصف الثاني الزراعي، وفقًا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتوفير الجو المناسب لأداء الامتحانات لجميع الطلاب، والتصدي الحازم للغش، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وحرصًا منه على متابعة امتحانات النقل لنهاية الفصل الدراسي الأول، والاطمئنان على حسن سير الامتحان.

وتوجه وكيل الوزارة لمتابعة عدد من مدارس إدارة كفرالزيات التعليمية، حيث قام بمتابعة مدارس الشهيد نبيل الدهراوي الإعدادية بنين، إبيار للتعليم الأساسي، إبيار الرسمية للغات.

وخلال المتابعة بالمدارس، تفقد وكيل الوزارة جميع لجان الامتحان، واطمأن إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، ووضوح الورقة الامتحانية، ومطابقتها المواصفات وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما تفقد حجرات الكنترول، واطمأن إلى التصحيح والرصد الورقي والإلكتروني، وقدم الشكر لأعضاء كنترولات المدارس الداخلية، لتعاونهم وإنجاز العمل أولًا بأول.

وخلال المتابعة، أشار وكيل الوزارة بدقة الرصد في الشيت الإلكتروني والورقي، وعدم استخدام أقلام الرصاص في الرصد، أو استخدام المزيل، وعدم السماح بدخول أي شخص بخلاف أعضاء لجنة النظام والمراقبة، وعدم السماح نهائيًا بالمحمول، والتدخين داخل الكنترول، والالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية المنظمة.