أسرة الشهيد عمر القاضي تعلن إقامة مسابقته لحفظة القرآن الكريم للعام الثالث

أعلنت أسرة الشهيد عمر القاضي، قائد كمين بطل 14 في شمال سيناء والذي أبكت قصته وبطولته الملايين، بجمهورية مصر العربية، عن إقامة مسابقته للقرآن الكريم للعام الثالث على التوالي.

وأوضحت أسرة الشهيد عمر القاضي، أن العائلة قررت إقامة المسابقة للعام الثالث على التوالي بمنزل الأسرة بقرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وفتحت المجال لكل المتسابقين بجمهورية مصر العربية، في المسابقة التي تشهد اهتماما كبيرا من كافة المسؤولين والمهتمين بحفظ القرآن الكريم.

وأشارت أسرة عمر القاضي شهيد العيد أن إدارة مسابقة الشهيد لحفظة القرآن الكريم أعلنت عند فتح باب التقدم للمسابقة هذا العام 1445 هجرية - 2024 ميلادية، على أن يتم فتح باب التقدم اليوم السبت، وغلق باب التقدم فى موعد أقصاه الخميس 25 يناير 2024 ولن تقبل طلبات التقدم بعد الموعد المذكور سابقا.

وحددت الأسرة ولجنة المسابقة المستويات المشاركة في المسابقة على أن تشمل خمسة مستويات كالآتي:-

الأول القرآن الكريم كاملا.

الثاني عشرون جزءا.

الثالث خمسة عشر جزءا.

الرابع عشرة أجزاء.

الخامس خمسة أجزاء.

وللمره الأولى مستوى خاص لتجويد القرأن والقراءات.

والفائزون الثلاثة الأوائل يتم تكريمهم بثلاث عمرات، إلى بيت الله الحرام وجوائز عينيه ونقدية قيمة جدا لجميع الفائزين.

شروط المسابقة

أن لا يزيد سن المتقدم عن خمس عشر عاما للمستويات الأربعة الأولى وعشرون عاما لحفظ القرأن الكريم كاملا والقراءات والتجويد،

لا يحق للفائز بأحد المستويات فى العام الماضى ان يتقدم لنفس المستوى مره أخرى وإنما للمستويات الأعلى أما من تقدم ولم يحالفه الحظ فله أن يتقدم لأي مستوى يشاء.

يتم التقديم للمسابقة من خلال الرابط التالي أو من خلال الاتصال أو إرسال واتس آب للرقم التالي 01555261689

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs2tsEkxomj7tPk-_Q7zhvGga9xMoqls9pIyhI28WdrCyVvQ/viewform

التقديم في المسابقة متاح لأهل قرية الشهيد وللجميع من كل أنحاء الجمهورية

ستجرى فعاليات المسابقة والاختبارات بمنزل الشهيد بمحافظة المنوفية - مركز أشمون - قرية ساقية المنقدي ابتداء من الجمعة الموافق 2 فبراير 2024، وسوف يتم الاتصال بكل متسابق لتحديد موعد اختباره، لتجنب الزحام ونرجو من الجميع الحضور فقط، عقب الاتصال به تليفونيا من إدارة المسابقة، وسيتم تكريم الفائزين في الاحتفال الكبير بمنزل الشهيد عمر القاضي في ليلة القدر رمضان 1445.