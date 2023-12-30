القاهرة الإخبارية: تحلل جثامين الشهداء فى الصفطاوى والاحتلال يمنع انتشال الجثث

قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن منطقة الصفطاوي، شهدت أمس وعلى مدار الأيام السابقة عمليات نسف لعدد كبير من العمارات السكنية، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، ولم يتم انتشالهم من المنطقة، لأن قوات الاحتلال منعت دخول سيارات الإسعاف إليها لانتشالها.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن شهود عيان أكدوا وجود أعداد كبيرة من الشهداء والجثامين المتحللة، وأن أعدادًا كبيرة من الضحايا لا يمكن الوصول إليهم.