السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: تحلل جثامين الشهداء فى الصفطاوى والاحتلال يمنع انتشال الجثث

غزة
غزة

قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن منطقة الصفطاوي، شهدت أمس وعلى مدار الأيام السابقة عمليات نسف لعدد كبير من العمارات السكنية، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، ولم يتم انتشالهم من المنطقة، لأن قوات الاحتلال منعت دخول سيارات الإسعاف إليها لانتشالها.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن شهود عيان أكدوا وجود أعداد كبيرة من الشهداء والجثامين المتحللة، وأن أعدادًا كبيرة من الضحايا لا يمكن الوصول إليهم. 

القاهرة الإخبارية الصفطاوي منى عوكل الشهداء الشهداء والجرحى قوات الاحتلال سيارات الإسعاف

مواد متعلقة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية دهس جنوب الخليل

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال خيمات عزاء الشهداء بالقدس

وصول 18 مصابًا و250 مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح قادمين من غزة

دخول 50 شاحنة مساعدات جديدة إلى غزة عبر معبر رفح

"الاتحادى الديمقراطى": مقتل 10 آلاف ونزوح 7 ملايين جراء الحرب فى السودان

الميركافا تحت نيران المقاومة.. جيش الاحتلال يقع فى كمين مُحكم

القاهرة الإخبارية: كتيبة 13 بلواء جولانى أعلنت مقتل 48 بينهم قائدهم

القاهرة الإخبارية: 100 شهيد و158 مصابًا وسط قطاع غزة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: إعلان أسعار استرشادية لـ7 سلع استراتيجية لضبط الأسعار

آخر تفاصيل مفاوضات الأهلى للتعاقد مع الفلسطينى وسام أبوعلى

تحليق مكثف لطيران الجيش السودانى فى سماء الخرطوم.. وانقطاع التيار الكهربائى بعدة أحياء

رحيل محمد الشناوى عن الأهلى يناير المقبل.. القرار فى يد إدارة النادى

بشرى سارة.. موعد صرف معاشات يناير 2024 وقيمة الزيادة الجديدة

مات بـ3 طعنات دفاعًا عن شقيقه فى حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيجارو" الفرنسية؟: توقيت طوفان الأقصى.. أزمات الحرب على غزة

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ85 للعدوان.. الاحتلال يوسع دائرة القصف فى وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على شاب ويعتقل آخر فى نابلس

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة