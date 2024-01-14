84 مليون جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة المصرية خلال أسبوع

سجلت تعاملات المصريين نسبة 90.4% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 2.7%، والعرب على 6.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 181.7 مليون جنيه، كما سجل العرب صافى شراء بقيمة 84.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية

ومثلت تعاملات المصريين 90.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 2.6%، وسجل العرب 7.2%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 220.5 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 387.7 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 25519.25 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- ثاني أسبوع في شهر يناير- للأسبوع الثاني على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.89% ليغلق عند مستوى 5955.56 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.02% ليغلق عند مستوى 8479.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 30983.37 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 6668.17 نقطة.

أرباح رأس المال السوقي للبورصة المصرية

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 33.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.780 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.9%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.177 تريليون جنيه إلى 1.195 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 358.4 مليار جنيه إلى 371.8 مليار جنيه بنسبة نمو 3.7%.