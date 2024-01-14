الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد رمضان يكشف عن علاقته بـ"صلاح".. وأول تصور لفيلم سينمائى عن "فخر العرب"

محمد صلاح ومحمد رمضان
محمد صلاح ومحمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان، عن أسباب اختياره للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، قائلا إنه يحب القارة الأفريقية ويتابع ثقافاتها وفنونها، وأنه سبق له أن أنتج أغنية مع مطربين من الكونغو ونيجيريا، وأن هذا يعد إنجازا له كفنان متعدد المواهب، وأنه يتمنى أن يحقق المنتخب المصري الفوز باللقب القاري للمرة الثامنة في تاريخه.

 

وأشار رمضان، خلال حواره مع الإعلامي أحمد حسن، ببرنامج "الكابتن"، المذاع على قناة dmc، إلى أنه سيحضر مباراة المنتخب المصري ضد غانا غدا، وأنه يربطه صداقة قوية بالنجم محمد صلاح، وأنه متفائل بأن الفراعنة سيتوجون بالكأس، وروى بعض المواقف الطريفة التي حدثت له خلال تواجده في كوت ديفوار، مثل حصوله على قميص رقم 1 من الاتحاد المغربي، ومزاحه معهم بأنه بسبب شهرة أغنيته، وكذلك إقامته في نفس الفندق والدور مع منتخب غانا، وشكواه من رائحة الغرفة التي تشبه دهان العلاج "أبوفاس".

 

واختتم رمضان حديثه بالقول إن الكرة والفن لهما هدف مشترك وهو إسعاد الناس، وأن محمد صلاح هو قصة نجاح تلهم الشباب، وأنه تغلب على النقد بأدائه المتميز، وأنه إذ أنتج فيلما عن حياته سيكون البوستر عبارة عن صورة له وهو ساجد.

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