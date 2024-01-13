السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فوفانا يفتتح أول أهداف أمم أفريقيا 2023 لصالح كوت ديفوار (فيديو)

سيكو فوفانا
سيكو فوفانا

منح سيكو فوفانا التسجيل لصالح منتخب كوت ديفوار أمام غينيا بيساو في افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2023.

وجاء الهدف في الدقيقة الخامسة بعد خطأ فادح من دفاع غينيا بيساو في تشتيت الكرة قبل أن تصل إليه ثم يهيأ الكرة ويسددها قوية بقدمه اليمنى على يسار أوبارين دجوكو حارس مرمى غينيا بيساو.

وكشف جان لويس جاسكيه المدير الفني لكوت ديفوار، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره غينيا بيساو مساء اليوم السبت في افتتاح كأس أمم إفريقيا.

ويقود فرانك كيسي وسيكو فوفان ساحل العاج في لقاء اليوم، بينما يقود هجوم غينيا بالدي وماني.

تشكيل افتتاح كأس أمم إفريقيا.. كوت ديفوار ضد غينيا بيساو

وجاء تشكيل كوت ديفوار كالآتي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: سينجو، ديومندي، نديكا، كونان

خط الوسط: كيسي، فوفانا، سنجاري

خط الهجوم: بامبا، بوجا، كراسو

بينما جاء تشكيل غينيا بيساو كالآتي:

حراسة المرمى: دجوكو

خط الدفاع: إينجاتا، سنجاتي، دجالو، كاندي

خط الوسط: كاساما، بيكيل، سيميدو

خط الهجوم: رودريجيز، بالدي، ماني

طاقم تحكيم مصري لمباراة افتتاح كان 2023

ويدير المباراة الافتتاحية للبطولة طاقم تحكيم مصري بقيادة الدولي أمين عمر، ويعاونه كل من محمود أبوالرجال (مساعد أول)، وأحمد حسام طه (مساعد ثان)، ومحمد معروف حكم رابع، ومحمود عاشور (حكم فيديو)، ومحمود البنا (حكم فيديو مساعد).

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