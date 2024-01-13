السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13 يناير 2024

الجنيه الاسترليني
الجنيه الاسترليني

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال عن  سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13 يناير 2024.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري

يرصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري.

سجل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

سجل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم السبت نحو 38.74 جنيه للشراء و 38.93 جنيه للبيع بحسب متوسط السعر بالبنوك المصرية.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر اليوم السبت 38.38 جنيه للشراء و38.61 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري اليوم السبت نحو 38.38 جنيه للشراء و38.61 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار اليوم السبت 13-1-2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الجنيه الاسترليني بالبنك التجاري الدولي اليوم  السبت 38.50 جنيه للشراء و38.75 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة  السويس

سجل سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس اليوم السبت نحو 38.50 جنيه للشراء و38.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني ببنك الإسكندرية

يجل سعر الجنيه الاسترليني ببنك الإسكندرية   اليوم السبت  نحو 38.50 جنيه للشراء و38.68 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في المصرف المتحد

سجل سعر الجنيه الاسترليني في المصرف المتحد اليوم السبت نحو38.21 جنيه للشراء و38.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار  اليوم السبت نحو 1.27 دولار .

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الليرة السورية

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الليرةالسورية اليوم السبت نحو  18.38 ليرة سورية.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري سجل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم السبت سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس سعر الجنيه الاسترليني ببنك الإسكندرية سعر الجنيه الاسترليني في المصرف المتحد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار سعر الجنيه الاسترليني مقابل الليرة السورية

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