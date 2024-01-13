يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال عن سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13 يناير 2024.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري

يرصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري.

سجل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

سجل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم السبت نحو 38.74 جنيه للشراء و 38.93 جنيه للبيع بحسب متوسط السعر بالبنوك المصرية.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر اليوم السبت 38.38 جنيه للشراء و38.61 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري اليوم السبت نحو 38.38 جنيه للشراء و38.61 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الجنيه الاسترليني بالبنك التجاري الدولي اليوم السبت 38.50 جنيه للشراء و38.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

سجل سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس اليوم السبت نحو 38.50 جنيه للشراء و38.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني ببنك الإسكندرية

يجل سعر الجنيه الاسترليني ببنك الإسكندرية اليوم السبت نحو 38.50 جنيه للشراء و38.68 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في المصرف المتحد

سجل سعر الجنيه الاسترليني في المصرف المتحد اليوم السبت نحو38.21 جنيه للشراء و38.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار اليوم السبت نحو 1.27 دولار .

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الليرة السورية

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الليرةالسورية اليوم السبت نحو 18.38 ليرة سورية.