السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتصالات الفلسطينية: استشهاد اثنين من طواقمنا أثناء عملهما فى خان يونس

غزة
غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، مساء اليوم السبت، استشهاد اثنين من طواقمها أثناء عملهما في إصلاح شبكة الاتصالات بخان يونس، حيث استهدف الاحتلال سيارة الشركة بقذيفة مباشرة.

وأدانت الاتصالات الفلسطينية استمرار الهمجية والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ناعية الزميلين نادر أبو حجاج وبهاء الريس.

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من جانبها، أكدت وزارة الصحة بغزة أن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة تجعله الأكثر إجرامًا ودموية عبر التاريخ.

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وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن الإبادة الجماعية جعلت واحدا من بين عشرين مواطنا في القطاع إما شهيدا أو جريحا او مفقودا.

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