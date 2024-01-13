السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طاجيكستان تتعادل مع الصين سلبيا في ظهورها الأول بكأس الأمم الآسيوية

الصين وطاجيكستان
الصين وطاجيكستان

فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء منتخبي طاجيكستان والصين في أولى مبارياتهما بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

وعجز كلا المنتخبين عن ترجمة الفرص التي سنحت للاعبيهما إلى أهداف على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة ليحصل كل منهما على نقطة وحيدة.

وكان المنتخب الطاجيكي، الذي سجل ظهوره الأول في كأس الأمم الآسيوية، هو الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، فيما نشط منتخب الصين في الدقائق الأخيرة، التي كاد أن يخطف خلالها النقاط الثلاث.

بتلك النتيجة، تقاسم كلا المنتخبين المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة، بفارق نقطتين خلف منتخب قطر (حامل اللقب)، الذي يتربع على الصدارة عقب فوزه الكبير 3 / صفر على منتخب لبنان (متذيل الترتيب) بلا نقاط، في المباراة الافتتاحية للمسابقة.

ويلتقي منتخب لبنان مع نظيره الصيني في الجولة الثانية التي تجرى يوم الأربعاء القادم، في حين تلعب قطر مع طاجيكستان في نفس اليوم بذات الجولة.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سوف يتأهلان لدور الـ16 بالبطولة، فيما يتعين على صاحب المركز الثالث الانتظار لمعرفة ما إذا كان بإمكانه التواجد ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول، من أجل حجز مقعد في الأدوار الإقصائية.

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طاجيكستان منتخب الصين كأس الأمم الآسيوية مباراة طاجيكستان والصين مباراة قطر ولبنان

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