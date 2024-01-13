السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رحمي: العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك لتلقي طلبات المواطنين، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، وخلال اللقاء الأسبوعي ناقش المحافظ مع النواب كافة المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الغربية خلال اللقاء، أن هناك تواصلا مستمرا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية فتح قنوات التواصل الجماهيري المختلفة سواء من خلال الجولات الميدانية في المدن والقرى ولمتابعة المشروعات، أو بعقد اللقاءات مع المواطنين، أو بواسطة وسائل التواصل المختلفة لنقل مطالب أهالي المحافظة بكافة ربوعها، ووضع الحلول السريعة والفورية لها بالتكاتف والتلاحم بين الجانبين التنفيذي والبرلماني.



العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم

 

 

وأشار رحمي خلال اللقاء، إلى أن العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرا إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.
 

من جانبهم أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود التي تبذل من قبل الجهاز التنفيذي برئاسة محافظ الغربية، وحرصه الدائم للقاء النواب والتفاعل مع طلباتهم ومقترحاتهم، مؤكدين أن هذه اللقاءات بمثابة فتح قنوات للتواصل والتناغم الكامل بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وطموحاتهم خلال الفترة القادمة، لافتين إلى أن أهم القضايا التي تتصدر اهتماماتهم هي الملفات التي تمس حياة المواطن وتحسين أحواله المعيشية وتخفيف المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا.

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ طلبات المواطنين والأجهزة التنفيذية قنوات للتواصل والتناغم الكامل

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