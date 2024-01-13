"إيحاءات جنسية وهاتف محمول كشف ستره".. قصة تحرش مدرس بثلاث طالبات فى درس خصوصى

«في تمام الساعة السادسة خرجت الطالبة مي والطالبة الأخرى سعاد إلى منزل صديقتهما الثالثة حتى يلتقين كموعد متفق لتلقي درس خصوصي في مادة اللغة العربية أملًا في النجاح في الشهادة الإعدادية، ولكن كان بانتظارهن شيء مخجل من مدرسهن».. هذه الأحداث شهدت محضر تحقيقات يفيد تحرش مدرس بثلاث طالبات في منطقة البساتين، حتى انتهى الأمر بمعاقبته بالسجن 7 سنوات.

سنتر ودرس خصوصي

الواقعة المأساوية تمت في عقار سكني في منطة البساتين عندما قرر والد إحدى الطالبات الاتفاق مع مدرس خصوصي لإعطاء ابنته درسًا في المنزل بدلًا من الذهاب لـ«السناتر الخصوصية» والتعرض للمضايقات والمعاكسات بسبب تكدس الشباب أمامها.

وعقب ذلك أخبرت الفتاة صديقتيها اللتين طلبتا منها الحضور والاشتراك معهما في الدرس وبالفعل حضرت الطالبات لتلقي درس اللغة العربية الخصوصي كما اتفقن ولكن بمجرد جلوسهن مع المدرس تبين أنه يقوم بحركات إيحائية جنسية أمامهن.

ملامسة أماكن حساسة

ثم عقب ذلك يبدأ يغازلهن بكلمات لا يصح أن تخرج من فم المدرس العاقل الذي يكون في مثابة عمر جدهم، حيث إن عمره يتجاوز الستين عامًا، ثم في الموعد الثاني لتلقي الدرس بدأ يكرر أقواله وأفعاله بل بدأ يتجرأ ويلامس أيدي الفتيات وظهوره كأنه يمزح معهن، هنا حاولت الفتيات إيقافه والطلب منه عدم المزاح بتلك الطريقة.

ولكن الأمر لم يمر مرور الكرام فأخبرت إحدى الفتيات أهلها الذين طلبوا منها تصوير حركاته وإيحاءاته الجنسية وفي موعد الدرس الثالث كانت إحدى الفتيات تتربص له وبمجرد اقترابه من إحدى صديقاتها بدأت تصوره خلسة وعقب ذلك تم تقديم بلاغ ضده.

أقوال الفتيات

واتهمت الفتيات الثلاث المدرس بهتك عرضهن قائلات إنه اعتاد ملامسة أماكن حساسة بأجسادهن خلال الدرس وأماكن عفتهن إلى جانب القيام بحركات جنسية مخلة، وذلك عقب أن طلبن منه إعطاءهن دروسًا خصوصية في المنزل لأنهن في الصف الثالث الإعدادي.

وتبين أنه ارتكب أفعالًا مخجلة وإباحية ولا يجوز فعلها أمام الطلاب وخاصة البنات، كما أنه يتفوه بألفاظ بذيئة وعندما اعتاد ممارسة ذلك أخبرن أسرهن التي طلبت تصويره متلبسًا بواقعة التحرش بهاتف محمول.

كان تقدم ثلاثة أولياء أمور ببلاغ ضد مدرس، 60 سنة، لتحرشه بعدد من الطالبات أثناء إعطائهن درسًا خصوصيًا في منزل إحداهن بمنطقة البساتين، وعقب إحالته للجنايات قررت محكمة جنايات القاهرة معاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بهتك عرض الفتيات.