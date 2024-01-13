سليمان جودة لـ"الشاهد": 30 يونيو أعادت للمصريين آمالهم بعد أن فقدوها بعصر الإخوان

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن الدكتور محمود محي الدين قال من قبل إن الدولة المصرية لديها ثروات وقدرات لا تمتلكها الدول النفطية، أي أن مصر لديها فرص واعدة، وأن مصر لديها موقع ومزايا تجعلها قادرة على تحقيق تطلعات المواطنين التي عبروا عنها في 2011.

تطلعات المصريين بعد 25 يناير

وأكد الكاتب الصحفي سليمان جودة، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه رغم مضي اثنى عشر عامًا على 2011 فإن التطلعات مازالت قائمة وموجودة.

وأضاف في حديثه، أن التطلعات التي تجسدت أمام المصريين في 25 يناير بعد مجيء الإخوان الحكم أصابها فقدان الأمل وأصبحت هذه الآمال وهما غير حقيقي، حيث تبين للجميع أن هذه الجماعة تهدف لتحقيق مصالحها الشخصية وليس مصالح الوطن، لذا تابع المصريون هذه الأهواء الشخصية للإخوان على مدار عام كامل، ولهذا خرج المواطنون في 30 يونيو من أجل إنقاذ ما تم فعله في ثورة يناير، لذا كانت 30 يونيو بمثابة استعادة لآمال المصريين بعد أن فقدوها على الأيدي الإخوان.

إنجازات السيسي

وأشار إلى أن الإنجازات التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال العشر سنوات الماضية جعلت المصريين يدركون تأثير خروجهم في 30 يونيو، معبرًا: "المصريون يعلمون الآن أن الأمل مازال موجودا وأن المستقبل سيشرق عن الماضي".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.