الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

100 يوم من الحرب على غزة.. أسيرة مُحرَّرة: خرجنا من السجن لنجد الموت فى كل مكان

إسراء جعابيص
إسراء جعابيص

إسراء جعابيص، سيدة من سكان القدس، انقطع اتصالها بابنها الوحيد «معتصم»، منذ عام ٢٠١٥، عندما كان فى الثامنة من عمره، لأنها ظلت منذ ذلك الوقت قابعة فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، إلى أن تم الإفراج عنها ضمن الدفعة الثانية من صفقة إطلاق الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة، فى نوفمبر الماضى.

وقالت «إسراء» إنه تم توقيفها فى ١١ أكتوبر ٢٠١٥، فى أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية على الطريق إلى القدس، بعد أن انفجرت أسطوانة غاز داخل سيارتها فى حادث مفاجئ، وأدى اشتعال النار إلى إصابتها بحروق بليغة، شملت ٦٠٪ من جسدها، مع التسبب فى تشويه وجهها ويديها، فاتهمتها السلطات الإسرائيلية حينها بمحاولة تنفيذ عملية فدائية ضد الجيش الإسرائيلى، وأصدرت ضدها حكمًا بالسجن الفعلى لمدة ١١ عامًا، قضت منها ٨ فى الأسر.

وفى الوقت الذى كانت تحتاج فيه «إسراء» إلى ٦ عمليات جراحية وتجميلية لإنقاذها، تعرضت الأسيرة الفلسطينية لكثير من المعاناة خلال مدة الأسر، بسبب عدم توفير الرعاية الصحية الكافية لها، مع رفض السلطات الإسرائيلية وإدارة السجون إجراء هذه العمليات الضرورية لصحتها الجسدية والنفسية.

ووصفت «إسراء» شعورها بعد لقاء ابنها «معتصم»، بعد ٨ سنوات كاملة من الفراق، بأنه «شعور غريب واشتياق عميق ومختلف»، مشيرة إلى أنها كانت تعانى كثيرًا لأنها كانت تتمنى طوال فترة الاعتقال أن يزورها ويحتضنها، لكن إدارة السجون الإسرائيلية منعت ذلك كإجراء عقابى وانتقامى منها.

وعن رد فعلها على صفقة تبادل الأسرى، قالت: «لم يكن خبرًا سعيدًا، لأنك تخرج من السجن فتجد الموت حولك، وتدرك أنه قد مات أو أصيب أو تضرر كثيرون، ولا يزال آخرون تحت الركام، ولا يمكن انتشال جثثهم»، مؤكدة أن «هناك العديد من الأسيرات الشابات داخل سجون الاحتلال يتعرضن يوميًا للتعذيب المبرح بشكل متواصل، خاصة بعد اندلاع الحرب على غزة».

100 يوم من الحرب على غزة 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 حرب غزة الاحتلال أخبار غزة

الأكثر قراءة

مصر تؤكد: منع دخول المساعدات إلى غزة «جريمة حرب» كانت إسرائيل تتفاخر بها

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

زوارق صغيرة تقترب من سفينة تجارية جنوب شرق عدن فى اليمن

موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الاحتلال لغزة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا