عضو التنسيقية: ادعاءات إسرائيل أمام "العدل الدولية" محاولة جديدة للتنصل من جرائمها

استنكر المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الإدعاءات التي زعمها فريق الدفاع الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن إسرائيل تحاول التملص من جرائم الحرب التي ارتكبتها فى قطاع غزة، والتي نفذتها على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وشعوب العالم.

وأضاف "الباز" فى تصريحات له منذ قليل، أن اسرائيل ضربت بالقوانين والمواثيق والأعراف الدولية عرض الحائط، حينما رفضت مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومارست حرب تجويع ضد المدنيين العزل.

وأكد الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن دخول المساعدات عبر معبر رفح الي قطاع غزة ليست إرادة مصرية منفردة، موضحًا أن مصر ليست لها سيادة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأن المنظمات الدولية مثل الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني والصحة العالمية، كلها جهات تتسلم المساعدات من الجانب الإسرائيلي بعد تفتيشها، إذن فإسرائيل هي من تعرقل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وطالب “الباز” المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين، ومواجهة سياسة التجويع والابادة الجماعية التي يتعرض لها جميع فئات اشقائنا فى غزة، مشددا لا يمكن المزايدة على دور مصر فى دعم القضية.