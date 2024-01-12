الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أردوغان: بريطانيا تسعى لتحويل البحر الأحمر إلى بحر من الدماء

اردوغان
اردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن الضربات البريطانية ضد الحوثيين في اليمن كانت غير متناسبة وأن المملكة المتحدة تحاول تحويل البحر الأحمر إلى "بحر من الدماء".

جاء ذلك خلال مقطع فيديو للرئيس التركي، أكد فيه أن بريطانيا تريد تحويل البحر الأحمر إلى بحر من الدماء بعد الضربات على اليمن.

إسرائيل تمنع الأمم المتحدة للوصول إلى شمال غزة 

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قال مكتب الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن السلطات الإسرائيلية تمنعه ​​بشكل منهجي من الوصول إلى شمال غزة لتوصيل المساعدات، مما أعاق بشكل كبير العملية الإنسانية هناك.

وقال أندريا دي دومينيكو رئيس مكتب الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن العمليات في الشمال أصبحت أكثر تعقيدا على نحو متزايد. 

وأضاف: "لدينا رفض منهجي من الجانب الإسرائيلي لجهودنا للوصول إلى هناك والوصول إلى الشمال".

وقالت رويترز إن السلطات الإسرائيلية ووحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية المعروفة باسم منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي (كوجات) – المكلفة بتنسيق توصيل المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية – لم تستجب على الفور لطلبات التعليق. ونفت إسرائيل في السابق منع دخول المساعدات.

ومنذ بدء الأعمال القتالية، كانت عمليات تسليم المساعدات إلى شمال غزة محدودة، وكانت المنطقة معزولة تمامًا عن المساعدات الخارجية لأسابيع قبل بدء الصراع.
وقال دي دومينيكو إن إسرائيل تشعر بالقلق بشأن إمدادات الوقود والإمدادات الأخرى التي يمكن تحويلها إلى حماس، وكانت مترددة في السماح بتسليم المساعدات إلى المستشفيات في شمال غزة.

وأضاف: "على وجه الخصوص، كانوا منهجيين للغاية في عدم السماح لنا بدعم المستشفيات، وهو أمر يصل إلى مستوى من اللاإنسانية، بالنسبة لي، يتجاوز الفهم".

وقال دي دومينيكو لرويترز إن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية لم يُصرح له بالعودة إلى جباليا، ولم يُسمح له إلا بإحضار كمية محددة للغاية من الوقود إلى مستشفى الشفاء تكفي لفترة محددة.

وفي تصريحات منفصلة، ​​قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن إسرائيل، التي تواجه اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي هذا الأسبوع، فشلت مرارا وتكرارا في احترام القانون الإنساني الدولي.

وقالت إليزابيث ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: "لقد سلطنا الضوء مراراً وتكراراً على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي: التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات".

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