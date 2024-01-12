الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسى سابق يزف بشرى سارة للعالم: "العدل الدولية" ستصدر قرارها اليوم بوقف الحرب

غزة
غزة

كشف السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن التأثير القانوني والسياسي لجلسات المحاكمة على الاحتلال، مؤكدا أنها المرة الأولى التي تشعر فيها إسرائيل بمأزق أمام إحدى المحاكم الدولية، وهي محكمة العدل الدولية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي"، إن اليهود هم من صاغوا قوانين مكافحة الإبادة الجماعية، وبالتالي فإسرائيل في موقف لا تحسد عليه، وبدا ذلك من خلال العصبية في ردود الفعل.

المرافعة الإسرائيلية كلها ضعيفة اليوم 

وتابع: "الغريب في الأمر أن أمريكا ليست طرفا في الموضوع، ولكن الخارجية الأمريكية قالت إن ما قُدم للمحكمة غير صحيح، وإنها كلها ادعاءات".

وواصل: "المرافعة الإسرائيلية كلها ضعيفة ومبنية على ضعف ولا تقاس بحجم الدمار الشامل الذي تسبب للمواطن الفلسطيني، وأعداد الشهداء التي تجاوزت الـ23 ألف شهيد".

وأكد السفير رخا أحمد حسن أن محكمة العدل الدولية ستصدر قرارا يحال لمجلس الأمن لتطبيقه، ومن المرتقب إصدار قرار وقف القتال والحصار وعدم التهجير القسري للسكان اليوم أو الإثنين المقبل.

العدل الدولية الاحتلال جنوب أفريقيا فلسطين أمريكا إسرائيل

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