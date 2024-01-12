الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخارجية الكويتية: نتابع بقلق أحداث البحر الأحمر ونشدد على أهمية حفظ الأمن بالمنطقة

وزير الخارجية الكويتية
وزير الخارجية الكويتية

أبدت الخارجية الكويتية، قلقها بشأن أحداث البحر الأحمر، قائلة: "نتابع بقلق واهتمام بالغين أحداث البحر الأحمر ونشدد على أهمية حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة"، وذلك حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أعربت وزارة الخارجية العمانية، صباح اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء تطور الأوضاع في المنطقة عقب القصف الأمريكي البريطاني لمدن عديدة في اليمن.

 الخارجية العمانية: نستنكر اللجوء للعمل العسكري من دول صديقة، بينما تتمادى إسرائيل في حربها الغاشمة

وقالت وزارة الخارجية العمانية، في بيانٍ اليوم: "نتابع بقلق بالغ تطورات القصف الأمريكي البريطاني لمدن عدة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ونستنكر اللجوء للعمل العسكري من دول صديقة، بينما تتمادى إسرائيل في حربها الغاشمة دون حساب.

إيطاليا:  روما رفضت المشاركة في الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في ​​اليمن

بينما أفاد مصدر حكومي إيطالي، أن روما رفضت المشاركة في الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في ​​اليمن، وأكد المصدر الحكومي الإيطالي، أن روما تفضل اتباع سياسة تهدئة في البحر الأحمر بدلا من المواجهة العسكرية.

فيما أعلن حلف الناتو، أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين في اليمن هدفها دفاعي، ، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الكويت اليمن البحر الاحمر عمان البحرين

مواد متعلقة

عمان تدين القصف الأمريكى البريطانى لمدن اليمن

الأكثر قراءة

عاجل.. الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

جلسة توبيخ لـ"خالد عبدالفتاح" فى الأهلى بسبب الزمالك (خاص)

عاجل.. الحوثيون: المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

موعد صلاة الجمعة اليوم 12 يناير 2023 في جميع محافظات مصر

ضبط متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا