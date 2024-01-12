الخارجية الكويتية: نتابع بقلق أحداث البحر الأحمر ونشدد على أهمية حفظ الأمن بالمنطقة

أبدت الخارجية الكويتية، قلقها بشأن أحداث البحر الأحمر، قائلة: "نتابع بقلق واهتمام بالغين أحداث البحر الأحمر ونشدد على أهمية حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة"، وذلك حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أعربت وزارة الخارجية العمانية، صباح اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء تطور الأوضاع في المنطقة عقب القصف الأمريكي البريطاني لمدن عديدة في اليمن.

الخارجية العمانية: نستنكر اللجوء للعمل العسكري من دول صديقة، بينما تتمادى إسرائيل في حربها الغاشمة

وقالت وزارة الخارجية العمانية، في بيانٍ اليوم: "نتابع بقلق بالغ تطورات القصف الأمريكي البريطاني لمدن عدة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ونستنكر اللجوء للعمل العسكري من دول صديقة، بينما تتمادى إسرائيل في حربها الغاشمة دون حساب.

إيطاليا: روما رفضت المشاركة في الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في ​​اليمن

بينما أفاد مصدر حكومي إيطالي، أن روما رفضت المشاركة في الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في ​​اليمن، وأكد المصدر الحكومي الإيطالي، أن روما تفضل اتباع سياسة تهدئة في البحر الأحمر بدلا من المواجهة العسكرية.

فيما أعلن حلف الناتو، أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين في اليمن هدفها دفاعي، ، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.