الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ترامب يؤكد حضور جميع محاكماته خلال الفترة المقبلة

ترامب
ترامب

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه“ سيحضر جميع محاكماته”، حيث  قضى لكثير من الوقت في المحكمة مؤخرا، ويخطط لمواصلة القيام بذلك، على الرغم من قيامه أيضا بحملة انتخابية للرئاسة.
كان ترامب شن هجوما عنيفا ضد المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، والقاضي آرثر إنجورون خلال المرافعات الختامية لمحاكمة الاحتيال المدني ثم غادر قاعة المحكمة.

 

txt

محللة: شعبية ترامب لم تتأثر بالقضايا والناخب الأمريكى يعلق الآمال عليه اقتصاديًا 

وتم توجيه الاتهام إلى ترامب أربع مرات على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي، كما أنه متورط في العديد من الدعاوى المدنية.
وسيتعين عليه الموازنة بين هذه الأمور القانونية وسعيه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة وهو ما تظهر استطلاعات الرأي أنه الأوفر حظا للقيام به والتغلب على جو بايدن في الانتخابات العامة في نوفمبر.


وفي سياق متصل، ادان البيت الأبيض التهديدات ضد القضاة بعد المخاوف من وجود قنبلة في نيويورك، حيث أدانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، الموجة الأخيرة من التهديدات التي استهدفت المسؤولين المنتخبين والقضاة.


وجاءت تعليقاتها في المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض بعد إرسال فرقة مفرقعات إلى منزل القاضي آرثر إنجورون هذا الصباح، قبل بدء المرافعات الختامية في محاكمة الاحتيال المدني لدونالد ترامب.


وقال جان بيير:“ سوف نستمر في الثبات بشأن ذلك”، كما أمضى محامي الرئيس السابق اليوم عرض قضية ترامب أمام إنجورون، الذي سيقرر ما إذا كان سيتم تغريم ترامب ما يصل إلى 370 مليون دولار بسبب تزوير البيانات المالية لتضخيم صافي ثروته.


وقبل جلسة الاستماع، قالت الشرطة في مقاطعة ناسو في لونغ آيلاند إنها استجابت لحادث أمني وقع في منزل إنجورون في الساعة 5.30 صباحا.


وكان إنجورون وموظفوه أهدافا متكررة لانتقادات لاذعة من ترامب طوال القضية، وتعرض مكتبه لقصف بالتهديدات بالقتل.

البيت الأبيض ترامب القضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحزب الجمهوري

مواد متعلقة

محللة: شعبية ترامب لم تتأثر بالقضايا والناخب الأمريكى يعلق الآمال عليه اقتصاديًا 

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

احذروا.. "شعبة الذهب" تفجر مفاجأة عن سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

محمد الباز يكتب: لماذا حرف؟.. جريدة ثقافية لاستعادة سلطة الكلمة وسطوتها

استقبال استثنائي من جماهير كوت ديفوار لمحمد صلاح أمام فندق الإقامة (فيديو)

أجواء شتوية قاسية الأيام المقبلة وكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا

رئيس "الجامعة العربية" بمجلس الأمن: لا يمكننا رفع دعوى ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر