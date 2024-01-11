ترامب يؤكد حضور جميع محاكماته خلال الفترة المقبلة

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه“ سيحضر جميع محاكماته”، حيث قضى لكثير من الوقت في المحكمة مؤخرا، ويخطط لمواصلة القيام بذلك، على الرغم من قيامه أيضا بحملة انتخابية للرئاسة.

كان ترامب شن هجوما عنيفا ضد المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، والقاضي آرثر إنجورون خلال المرافعات الختامية لمحاكمة الاحتيال المدني ثم غادر قاعة المحكمة.

وتم توجيه الاتهام إلى ترامب أربع مرات على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي، كما أنه متورط في العديد من الدعاوى المدنية.

وسيتعين عليه الموازنة بين هذه الأمور القانونية وسعيه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة وهو ما تظهر استطلاعات الرأي أنه الأوفر حظا للقيام به والتغلب على جو بايدن في الانتخابات العامة في نوفمبر.



وفي سياق متصل، ادان البيت الأبيض التهديدات ضد القضاة بعد المخاوف من وجود قنبلة في نيويورك، حيث أدانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، الموجة الأخيرة من التهديدات التي استهدفت المسؤولين المنتخبين والقضاة.



وجاءت تعليقاتها في المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض بعد إرسال فرقة مفرقعات إلى منزل القاضي آرثر إنجورون هذا الصباح، قبل بدء المرافعات الختامية في محاكمة الاحتيال المدني لدونالد ترامب.



وقال جان بيير:“ سوف نستمر في الثبات بشأن ذلك”، كما أمضى محامي الرئيس السابق اليوم عرض قضية ترامب أمام إنجورون، الذي سيقرر ما إذا كان سيتم تغريم ترامب ما يصل إلى 370 مليون دولار بسبب تزوير البيانات المالية لتضخيم صافي ثروته.



وقبل جلسة الاستماع، قالت الشرطة في مقاطعة ناسو في لونغ آيلاند إنها استجابت لحادث أمني وقع في منزل إنجورون في الساعة 5.30 صباحا.



وكان إنجورون وموظفوه أهدافا متكررة لانتقادات لاذعة من ترامب طوال القضية، وتعرض مكتبه لقصف بالتهديدات بالقتل.