الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد شحاتة: القمة الثلاثية بالعقبة فضحت جرائم إسرائيل

محمد شحاته
محمد شحاته

حذر محمد شحاتة عضو أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، من تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا: إسرائيل تواصل سياسة اللعب بالنار وحرق غزة وتدميرها تدميرا كاملا، منوها إلى توصيات القمة الثلاثية في العقبة بمشاركة مصر وزعيمي الأردن وفلسطين.

ولفت شحاته، في تصريح صحفي له اليوم، إلى خطورة الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الدينية، والتي تزيد من الاحتقان في المنطقة، وقد يدفع ذلك إلى خروج الوضع عن السيطرة تماما، مشيرا إلى أن القيادة السياسية المصرية لا تدخر جهدا من أجل فتح حوار مع كافة الأطراف لوقف إطلاق النار علي غزة نهائيا، كما انها تقوم بتحركات دولية ونبهت العالم كله لجرائم إسرائيل ومخططاتها منذ اليوم الأول للعدوان.

وشدد عضو أمانة العلاقات الخارجية، أن قمة العقبة الثلاثية جاءت في توقيت مهم للغاية وتوصياتها شديدة الوضوح، وتعد فضحا لجرائم إسرائيل على مستوى العالم وتزيد من العزلة الدولية لها، وتدفع مجلس الأمن للقيام بمسئولياته لوقف عدوانها السافر، لافتا إلى الدور المصري الريادي منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن.

واختتم محمد شحاتة، بالإشادة بما أعلنته القمة رفضها أية محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، وضرورة وجود تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أن تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، قائلًا: هذه رؤية مصر وهذا هو الحل العادل والشامل والأوحد لمواجهة الأزمة الحالية.

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