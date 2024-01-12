دعاء وأذكار الصباح اليوم الجمعة 12-1-2024

دعاء الصباح من الأدعية التي يستحب أن يدعو بها المسلم في هذا الوقت المبارك، فهو دعاء فيه تضرع لله تعالى، وسؤاله للخير والرحمة والمغفرة، وتعرض الدستور في التقرير التالي دعاء الفجر.. أذكار الصباح الجمعة 12-1-2024 كما جاء في السنة النبوية والقرآن الكريم.

دعاء الصباح مكتوب

من دعاء الصباح: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك.

من دعاء الصباح: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

من دعاء الصباح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك، والموت على طاعتك.

اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار.

أذكار الصباح

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي.

اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي.

اللهم أعوذ بعزتك وجلالتك أن أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أخسر أو أخسر.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أسألك الرزق الحلال.

اللهم إني أسألك الرزق الواسع.

اللهم إني أسألك الرزق المبارك.

اللهم إني أسألك الرزق الذي لا ينقص.

اللهم إني أسألك الرزق الذي يدوم.