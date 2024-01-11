الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الأندية المحترفة" تكشف عقوبات الجولة الأولى من كأس الرابطة

رابطة الأندية
رابطة الأندية

أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة الداخلية والإسماعيلي:-

إيقاف حمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي مباراة واحدة للطرد للاعتراض على الحكم.
مباراة المصري والمقاولون العرب:-

إيقاف طلعت محرم المدير الفني لفريق المقاولون العرب مباراة واحدة للطرد للاعتراض على الحكم.

مباراة بيراميدز وفاركو:-

إيقاف أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد للحصول على إنذارين في مباراة واحدة.

مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي:
إيقاف محمد ناصر محمد لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وذلك للطرد بسبب منع فرصة محققة.

إيقاف صلاح محمد زايد لاعب فريق إنبي اربعة مباريات وغرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه وذلك للطرد بسبب السلوك غير الرياضي تجاه الحكم.

رابطة الأندية المحترفة كأس الرابطة مباراة الداخلية والإسماعيلي مباراة المصري والمقاولون العرب مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي

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