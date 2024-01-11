"حرف".. وسائل الإعلام المصرية تحتفى بأول إصدار ثقافى ديجيتال عن "الدستور"

احتفت الصحافة المصرية على مواقعها المختلفة بأول إصدار أسبوعي ثقافي ديجيتال، دشنته "الدستور" عدده الأول أمس في 20 صفحة، والكثير من الموضوعات والانفرادات تحت عنوان "حرف".

اليوم السابع

“اليوم السابع”

كتبت جريدة اليوم السابع عن "حرف" تشيد بالجهد المبذول والانفرادات الهامة في العدد الأول، وكيف أتاحت مؤسسة "الدستور" الجريدة بشكل مجاني كامل.

وصدرت اليوم السابع ما كتبه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، في كلمته التي صدر بها العدد بقوله: "في (حرف) نضع بين أيديكم جريدة ثقافية، تحمل من سمات الصحف الورقية كل شيء، إلا شيئًا واحدًا وهو طباعتها على الورق، الذى بدأ هو الآخر رحلة جنون فى أسعاره وتوفره والإقبال عليه".

ماسبيرو

"الهيئة الوطنية للإعلام"

وأشاد الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو"، بالجريدة الثقافية والفكرة، وكتب عن رءوس الموضوعات التي تضمنها العدد.

الوطن

"الوطن"

وأبرزت جريدة الوطن اليومية حول إصدار حرف، مشيدة بما جاء فيه من موضوعات، إضافة للفكرة نفسها وما تحمله من مواد ثقافية وبحثية متميزة.

مبتدأ

"مبتدأ"

كما أشاد موقع مبتدأ بالجريدة والإصدار الثقافي الأسبوعي، وما تضمنه من موضوعات وانفرادات مشيدا بالجهد المبذول في الإصدار.

مصر تايمز

"مصر تايمز"

كما أشاد موقع مصر تايمز بفكرة "حرف"، مؤكدا ما جاء فيها من موضوعات ومصدرا كلمة الدكتور محمد الباز حول الإصدار الثقافي العربي الأول الديجيتال.

تيليجراف

"تيليجراف"

وجاء في موقع "تيليجراف"، أن جريدة حرف تحمل الكثير من الانفرادات والموضوعات المتميزة وحول فكرة الإصدار الثقافي الأول.

القرار العربي

"القرار العربي"

كما أشادت جريدة القرار العربي بإصدار الدستور الجديد "حرف" وما يتضمنه من لقاءات وانفرادات وغيرها.

فيتو

"فيتو"

ورصد موقع فيتو موضوعات العدد مشيدا بما جاء فيه، مؤكدا أن العدد الأول تضمن موضوعات مميزة، منها "لغز مذكرات نجيب محفوظ"، "لص القصائد.. كيف سرق نجم فؤاد حداد"، "الحكمدار.. سر عبد الباسط حمودة"، "الحكيم وولده.. إسماعيل ذنب توفيق الحكيم الذي لا يغتفر".

مصر الآن

"مصر الآن"

وكتب موقع "مصر الآن" عن تجربة الدستور، مشيدا بها وبنوعية الموضوعات التي يحتويها العدد، وأبراز الانفرادات التي تضمنتها جريدة "حرف".

دي ام سي

"دي إم سي"

أيضا، أفردت القنوات الفضائية مساحة على شاشاتها لتناول الإصدار الجديد، وتواصلت مع عدد من الزملاء للحديث حول هذا الأمر، منهم الزميل محمد عبد الناصر، الذي تحدث لقناة "دي إم سي" حول "حرف" وما تناوله من موضوعات وانفرادات.

جريدة "حرف" هي أول جريدة مصرية إلكترونية ديجيتال تصدر كل أربعاء عن مؤسسة "الدستور"، ومتاحة تمامًا للتحميل المجاني ويبلغ عدد صفحاتها 20 صفحة تواكب كل الظواهر ورصد من كل المناحي الثقافية، وأبرز ما ستقدمه المؤسسات الثقافية، كما تحلل وتغطي كل احتياجات المثقفين.

وجاء في تقديم الدكتور محمد الباز للإصدار: "قد تكون هذه الجريدة الثقافية بداية لإصدار جريدة إلكترونية عامة، تأخذ من الصحافة الورقية شكلها وتبويبها ورصانة الكتابة فيها، ولا تعتمد على الورق في الوصول إلى قرائها".